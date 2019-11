Rita Dalla Chiesa, spiacevole incidente per la conduttrice: costola fratturata, cosa è successo al volto noto della Mediaset.

Spiacevole incidente per Rita Dalla Chiesa. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. La Dalla Chiesa ha riportato una frattura a una costola, a causa di una caduta avvenuta ieri. E, come si legge dal post su Instagram, la storica conduttrice Mediaset è caduta a causa di Snoopy, un piccolo bassotto, che Rita chiama ‘pulce’ sdrammatizzando. Un post che ha attirato subito l’attenzione dei fan, che si sono catapultati a chiedere alla Dalla Chiesa informazioni sulle sue condizioni e ad augurarle una pronta guarigione. Ecco il post.

Rita Dalla Chiesa, spiacevole incidente per la conduttrice: costola fratturata a causa del piccolo Snoopy

“Questa pulce di cagnolino ieri sera mi si è infilata tra i piedi e mi ha fatto rompere una costola…Ci siamo spaventanti insieme, ma sto male solo io.” È con queste parole che Rita Dalla Chiesa comunica ai suoi followers di Instagram quanto le è accaduto durante la giornata di ieri. Una spiacevole disavventura, causata dal piccolo bassotto che la conduttrice mostra in foto. Ecco il post:

Un incidente che ha causato alla conduttrice una frattura di una costola. Ma Rita, nonostante il dolore e lo spavento, ironizza sulla disavventura attraverso questo post, in cui inserisce anche alcune faccine sorridenti. Il ‘colpevole’ della caduta è il piccolo Snoopy, che, come si legge tra i commenti alla foto, è il cane della figlia della Dalla Chiesa. Un incidente che costringerà la Dalla Chiesa a un periodo di riposo. Ma, come si vede nei commenti alla foto, la conduttrice può contare sul sostegno di tantissimi fan, che non hanno perso tempo a far sentire a Rita la loro vicinanza. Non ci resta che unirci a loro e augurare alla Dalla Chiesa una velocissima guarigione.