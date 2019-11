Ospite della puntata odierna di Vieni da Me, dopo Giobbe Covatta, è Samantha De Grenet: ecco cosa ha dichiarato in diretta televisiva l’ex naufraga.

Una puntata di Vieni da Me davvero incredibile. Come tutti gli altri appuntamenti precedenti, è vero. Eppure, la puntata di oggi si è dimostrata ancora di più stratosferica. In primis, per la divertente ed esuberante intervista a Giobbe Covatta. Durante il suo momento, infatti, l’attore campano ha avuto la possibilità di raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. Lasciandosi andare, tra l’altro, a dei simpatici siparietti con la bella Caterina Balivo. Ma non è finita qui. Perché il secondo ospite ad essere presente negli studi televisivi dello show di Rai Due è Samantha De Grenet. Che, come annunciato dalla padrona di casa ad inizio puntata, non soltanto ha lanciato un importante messaggio sulla violenza sulle donne, ma si è anche confessata a 360 gradi su alcuni personaggi della televisione italiana. Ecco tutti i dettagli.

Samantha De Grenet a Vieni da Me:

Durante la sua intervista a Vieni da Me, Samantha De Grenet si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ne abbiamo avuto la prova durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi. Ma, invece, ne abbiamo avuto la conferma nella puntata odierna dello show di Caterina Balivo. Infatti, nel spazio dedicata all’intervista con emoticon, l’ex naufraga ha espresso il suo parere su diversi personaggi dello spettacolo. Non ha risparmiato nessuno, Samantha. A partire, quindi, da Gerry Calà, Luciano Rispoli, Rosita Celentano ed, infine, Leonardo Pieraccioni. Nonostante, infatti, attualmente Samantha sia felicemente sposata, nel passato vanta di un fidanzamento con l’attore fiorentino. Ecco. Per la prima volta in assoluto, l’ex naufraga ha spiegato a Caterina Balivo perché la sua relazione con Pieraccioni è terminata. “Tempi differenti”, dice la De Grenet in merito a questo argomento. Ecco. Stando a quanto dichiarato dalla dirette interessata, sembrerebbe che siano stati i tempi ed, evidentemente, le circostanze a determinare la fine della loro storia d’amore.