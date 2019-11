Uomini e Donne Over, furiosa lite in studio: “Ti tiro una ‘ventagliata’ in faccia”

Nella puntata odierna di Uomini e Donne Over abbiamo assistito ad una furiosa lite in studio: ecco cosa è successo alle due dame del parterre.

Nuova puntata di Uomini e Donne Over. Ebbene si. Per la quarta giornata consecutiva, le avventure di Gemma Galgani e company continuano ad allietare il pomeriggio dei telespettatori del programma. Ecco. Tema centrale dell’appuntamento odierno è la sfilata. “Pigiama party per due”, questo è l’argomento centrale della nuova sfilata delle dame, ha creato un vero e proprio ‘subbuglio’ in studio. Non soltanto per Barbara De Santi che, a detta di alcuni in studio, non ha affatto centrato il tema dell’evento, ma anche per una furiosa lite avvenuto in studio. Pensate, è stata talmente ‘furiosa’ che tra le due dame in questione volano parole davvero incredibili. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne Over, furiosa lite in studio: volano parole pesanti

Il tema di questa sfilata a Uomini e Donne Over ha provocato delle vere e proprie tensioni nello studio televisivo. “Pigiama party per due”, questo è il tema che ciascuna dama doveva personificare, è stata, infatti, la miccia di una furiosa lite avvenuta in diretta. Ad essere le protagonista di questo momento sono state Valentina e Valentina F. Che, a causa della ‘rivalità’ in amore con Simone, se ne sono dette davvero di tutti i colori. In realtà, Valentina F, nella puntata di ieri, è stata duramente attaccata per una particolare segnalazione fatta da Armando Incarnato. Eppure, sembra che il momento ‘gioioso’ della sfilata non abbia per nulla appianato l’ostilità con la bella romana. “Non credo che ti vesti in questo modo la prima sera con il tuo uomo”, dice Valentina alla sua collega facendo riferimento al pigiama da unicorno. “Per questo stai qua da 4 anni”, controbatte Valentina F. Immediata è stata la reazione della romana. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha esclamato: “Senti ciccia bella, ti tiro una ventagliata in faccia”.