Uomini e Donne, Giovanna Abate: sapete che lavoro fa la corteggiatrice di Giulio Raselli? Conosciamola meglio.

È una delle protagoniste assolute di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Parliamo di Giovanna Abate, la corteggiatrice di Giulio Raselli. Nel programma di Canale 5, la bella romana si è distinta per il suo carattere deciso e determinato, oltre che per la sua bellezza. E Giulio sembra essere molto attratto proprio dal suo modo di fare. Tra di loro, però, c’è Giulia D’Urso, ‘rivale’ di Giovanna, per la quale il tronista prova una forte attrazione. Chi la spunterà? Lo sapremo presto. Nel frattempo, conosciamo meglio Giovanna e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. Sapete che lavoro fa?

Giovanna Abate di Uomini e Donne: tutto sulla corteggiatrice di Giulio Raselli

Bella, forte, senza peli sulla lingua. Giovanna Abate è la corteggiatrice dagli occhi di ghiaccio che sin dalle prime puntate ha conquistato il tronista Giulio. Tra di loro esterne emozionanti, ma anche tante liti: a tratti, i due sembravano davvero una coppia a tutti gli effetti. Una coppia che, però, non si è ancora formata! Nella testa di Giulio c’è anche Giulia. Ma conosciamo meglio Giovanna. La bella corteggiatrice è nata a Roma nel 1995 e nella Capitale vive tuttora. Come abbiamo potuto ascoltare anche in molte esterne con Giulio, l’infanzia di Giovanna non è stata particolarmente facile: pare, infatti, che la ragazza abbia sofferto molto a causa della separazione dei suoi genitori. Ma proprio grazie alla determinazione della madre, che ha fatto di tutto per lei, oggi Giovanna ha un impiego che ama moltissimo. Che lavoro fa? Giovanna gestisce un negozio di abbigliamento a Roma, proprio in collaborazione con la mamma: la corteggiatrice si occupa dell’amministrazione. Un lavoro che la romana ama molto: Giovanna si è più volte definita fortunata. Insomma, alla ragazza manca soltanto l’amore. Sarà Giulio il suo prossimo fidanzato? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne! Stay tuned!