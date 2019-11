Uomini e Donne, Ida Platano infiamma lo studio: il gesto ‘piccante’ durante la sfilata non è passato inosservato.

Oggi, 28 novembre, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E, come sempre quando si tratta di Gemma Galgani e company, i colpi di scena non mancano. Assoluta protagonista della puntata di oggi è stata la sfilata delle dame del parterre, che per l’occasione hanno dovuto mostrarsi in pigiama. Proprio così, il tema della sfilata era proprio ‘Pigiama party per due’. E una delle dame che ha ricevuto i voti più alti è stata Ida Platano, tra le protagoniste più amate del Trono Over. La bella parrucchiera ha deciso di trattenersi in puntata per sfilare, nonostante avesse deciso di lasciare il programma dopo la definitiva rottura con Riccardo. Ebbene, durante la sfilata, Ida fa impazzire tutti. Come? Ecco cosa ha fatto sulla passerella!

Uomini e Donne, Ida Platano infiamma lo studio: alza la maglia e mostra l’intimo

Una sfilata, quella di Ida, che non è passata inosservata. Sebbene apparentemente la dama sembrava molto più coperta rispetto alle sue ‘rivali’, la Platano ha stupito tutti con una ‘sorpresa’ finale. Per la sfilata di oggi, Ida ha scelto un pigiama classico, con t-shirt e pantalone a righe. Un look molto più ‘casto’ di altri visti in passerella. Ma Ida ha aggiunto un tocco ‘piccante‘ alla sua passerella: durante la sfilata, la Platano ha alzato la maglietta, mostrando l’intimo. Un gesto che ha infiammato lo studio. Ecco uno screen del momento:

Ebbene sì, la temperatura si è alzata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi! Ida ha fatto girare la testa a tutti: i voti, infatti, sono stati molto alti. Anche se c’è chi ha avuto qualcosa da ridire. Per Simore, Ida era perfetta in pigiama e avrebbe preferito che non avesse mostrato ‘altro’. A difesa della Platano interviene Gianni Sperti: “È un modo per dimostrare che le donne possono anche essere in pigiama, ma nascondere una sensualità che non c’è bisogno di mostrare subito”. Che dire, Ida: super promossa! E voi, avete seguito la puntata di oggi? Durante la sfilata è scoppiata una lite furibonda tra due dame!