Una registrazione davvero scoppiettante, quella del Trono Classico di ieri 27 novembre 2019. Una nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata poche ore fa e, stando alle anticipazioni trapelate sul web, ne vedremo delle belle! Gli scoop lanciati durante la puntata sono davvero tanti, a partire dai dubbi che assalgono Veronica Burchielli sulla sua permanenza sul trono. Ma nel mirino di alcune segnalazioni (di nuovo) ci è finita Giulia D’Urso, una delle due corteggiatrici ‘preferite’ di Giulio Raselli. Ebbene, della bella mora si è parlato molto in puntata. Innanzitutto, per un bacio che avrebbe dato a un noto calciatore in un locale. Ma non solo! Lorenzo Riccardi, ospite a Uomini e Donne insieme alla sua fidanzata Claudia Dionigi, ha rivelato di aver baciato più volte, in passato, proprio Giulia. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, la segnalazione shock di Lorenzo Riccardi: “Io e Giulia ci siamo baciati più volte”

Non è stata una registrazione facile per Giulia D’Urso, quella di ieri. Secondo le anticipazioni, la ragazza avrebbe lasciato lo studio in lacrime. Ma oltre alla segnalazione shock sul bacio con un calciatore, anche l’ex tronista Lorenzo Riccardi ha ‘rivelato’ qualcosa sulla corteggiatrice di Giulio. Il bel pugliese è stato ospite della puntata insieme alla sua fidanzata Claudia, con la quale procede tutto a gonfie vele. Ma è stato proprio durante la discussione su Giulia che Lorenzo lancia la ‘bomba’. Circa tre anni fa, Lorenzo e Giulia si sono baciati più volte, ma l’ex tronista ci tiene a dire che è una brava ragazza. Insomma,niente di grave. Ma secondo le anticipazioni, Giulia va via dallo studio in lacrime, probabilmente per via della segnalazione sul bacio con un noto calciatore. Un bacio che, a quanto pare, la ragazza non ha negato. Giulio non sembra essere intenzionato a rincorrerla. Come finirà? Non ci resta che attendere la prossima puntata!