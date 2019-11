Domenica Live torna il 1 dicembre con una nuova puntata ricca di sorprese: ecco gli ospiti svelati durante Pomeriggio Cinque.

Dicembre per questo 2019 inizia con il botto: il 1 del mese i telespettatori devono aspettarsi tantissime sorprese nello show di Domenica Live. Barbara D’Urso, come di consueto, durante il suo Pomeriggio Cinque, ha annunciato le anticipazioni del suo programma che va in onda nella fascia pre serale tutte le domenica su Canale 5. Affronterà tanti temi e e ci sarà anche l’esibizione di alcuni vip: dovranno ballare sulle note dei Village People, imitandoli. Chi saranno i protagonisti di domenica 1 dicembre? Ecco tutte le anticipazioni per voi.

Domenica Live 1 dicembre, ospiti e anticipazioni della puntata: continua la guerra Merlo-Caruso

Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live. Barbara D’Urso, durante il suo Pomeriggio Cinque, ha annunciato che ci sarà l’ormai ex fidanzato di Paola Caruso: i due sono letteralmente in guerra. La soubrette ha fatto delle accuse gravi contro Moreno Merlo: di conseguenza il modello ha deciso di presentarsi in studio per dire la sua. La conduttrice di Canale 5 ha annunciato che il giovane porterà delle prove contro la sua ex.

Non è tutto: domenica ci saranno anche Eva Henger e figlia, Mercedes: quest’ultima è molto arrabbiata con la mamma. La D’Urso ha dato inoltre una splendida notizia: “Ci sarà una famiglia: lei è famosissima e si è appena sposata. Verrà in studio con il marito ed i bimbi” ha dichiarato. E per finire, a gran sorpresa, ci sarà l’esibizione dei “Boys di Domenica Live”: Costantino Vitagliano, Biagio D’Anelli e Antonio Zequila saranno i protagonisti della puntata. Balleranno sulle note di YMCA dei Village People. Chi saranno gli altri due ballerini? Non ci resta che aspettare con ansia domenica: sarà senza dubbio una puntata imperdibile!