Bake Off Italia, finale: chi è il vincitore tra Riccardo, Martina, Hasnaa e Rong? Finalmente siamo giunti al punto che tutti aspettavano con ansia

Siamo giunti ormai a quella che è la finale, l’attesissima finale di Bake Off Italia: siamo arrivati alla 13esima puntata e quindi anche alla 13esima settimana. Lo show con i pasticceri più competitivi del momento è terminato. E, per la gran finale, sono state riservate tantissime sorprese: di cosa parliamo? Beh, innanzitutto, la presenza dello chef Antonino Cannavacciuolo. E’ stato il quarto giudice, sì, ma non ha avuto l’ultima parola sul vincitore. Lo chef ha assegnato una ricetta da eseguire con 4 ingredienti: ricotta, sale, olio e limoni della costiera amalfitana. Insomma, non è stato semplice, ma vediamo come se la sono cavata i finalisti e soprattutto chi si è aggiudicato la vittoria finale.

Vincitore finale Bake Off Italia: chi è il vincitore

Il cooking show targato BBC e condotto dalla famosissima Benedetta Parodi è arrivato alla fine. Ma cos’è successo nell’ultima attesissima puntata? I finalisti sono: Riccardo, Martina, Hasnaa e Rong. Come prima prova, i quattro concorrenti in gara devono fare un dolce a proprio piacimento, utilizzando gli ingredienti scelti dal giudice d’eccezione Antonino Cannavacciuolo. Al termine di questo step, è Rong ad uscire, classificandosi dunque quarto. La seconda sfida è quella di riprodurre un dolce di Cannavacciuolo, e alla fine è Riccardo ad avere la peggio, guadagnando così il gradino più basso del podio.

Martina e Hasnaa, infine, si sono giocate il primo posto con la realizzazione di 4 dolci, uno scelto da ogni giudice, più un ultimo a piacere. Al termine di questa difficile sfida, che prevedeva appunto un dolce senza glutine, uno al cioccolato, uno veloce e uno a piacere, immaginato come la copertina del proprio libro di ricette, è stata Martina ad avere la meglio e ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Cos’è successo nella penultima puntata?

Probabilmente, ci sarà qualcuno dei nostri lettori che non ricorderà bene cosa è accaduto nell’ultima puntata prima della finale. Ecco, proviamo a rinfrescargli un po’ la memoria: i quattro semifinalisti sono stati condotti a DisneyLand Paris per la prova esterna creativa. I dolci che avrebbero dovuto preparare sono stati decisi da Topolino, Paperina, Pippo e Cip & Ciop. L’obiettivo della serata, per i pasticceri, era piacere ai bambini che si trasformavano, di colpo, in giudici per i loro dolci.