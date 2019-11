Barbara D’Urso, Grande Fratello a rischio? Ecco cosa sta succedendo

Barbara D’Urso, messa in onda del Grande Fratello nip a rischio? Ecco cosa sta succedendo nell’ultimo periodo nel palinsesto Mediaset

Il Grande Fratello, sia in edizione Nip, che in edizione vip, è tra i programmi più seguiti dagli italiani sul palinsesto Mediaset. Eppure sembra che le prossime due edizioni, abbiano incontrato alcuni problemi tecnici. Il Grande Fratello vip, infatti, condotto da Alfonso Signorini, ha purtroppo subito numerose variazioni e spostamenti, slittando addirittura all’anno nuovo. Proprio in merito a questo slittamento, anche la versione nip, potrebbe subire delle variazioni. Ora cerchiamo di scoprire cosa sta accadendo, nei palinsesti Mediaset, in merito a questi programmi.

Barbara D’Urso, Grande Fratello a rischio?

Il Grande Fratello vip sarà condotto da Alfonso Signorini quasi sicuramente a inizio del nuovo anno, approssimativamente verso metà o fine febbraio, e sono stati già annunciati anche gli opinionisti. Ciò che invece desta preoccupazione negli spettatori è la versione nip del programma, infatti Barbara D’Urso, la conduttrice del programma ormai da un paio di edizioni, si è sempre mostrata molto entusiasta del progetto, tanto da parlarne spesso anche nei altri suoi programmi, come ‘Live non è la D’Urso’, ‘Domenica live’ e ‘Pomeriggio 5’, cosa che ultimamente non sta accadendo, tanto da destare sospetto nei suoi fan più accaniti. L’inizio del programma, pare sia slittato, a causa dei continui rimandi della versione vip. Probabilmente il programma potrebbe andare in onda, o subito dopo la messa in onda del Grande Fratello vip, per poter usufruire della casa già utilizzata dagli altri concorrenti, oppure verso settembre, per poter festeggiare i 20 anni dalla messa in onda della prima edizione. Ora c’è quindi da capire, come la Mediaset intenderà organizzarsi. Ciò che è certo, è che gli opinionisti, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, avevano già firmato il rinnovo per la prossima edizione. Arrivati a questo punto non ci resta che aspettare, per capire come si evolverà la vicenda.