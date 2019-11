Belen Rodriguez, la scollatura è mozzafiato: Instagram in delirio per la foto ‘bollente’ della conduttrice argentina, ecco l’immagine da urlo.

Belen Rodriguez è davvero bellissima, e su questo ci sono pochi dubbi. Sensuale all’ennesima potenza, la conduttrice argentina è sulla cresta dell’onda in questo periodo perché è di nuovo al timone di ‘Tu Si Que Vales’, il talent di grande successo di canale 5. Ma non è tutto. Da quando è tornata insieme al marito Stefano De Martino, Belen è sempre raggiante, e se possibile ancora più bella. Il rapporto tra i due procede a gonfie vele, come confermano le foto sui social e le dediche e sorprese che si scambiano. Ma Belen è molto amata dal pubblico anche per la sua incredibile bellezza e il suo corpo perfetto, che non ha problemi a mostrare sui social. Tante infatti sono le sue foto da urlo su Instagram. Lo è anche l’ultima postata nelle storie, uno scatto in cui si vede in primo piano la sua scollatura mozzafiato: ecco la foto ‘bollente’.

Belen Rodriguez, la scollatura è mozzafiato: foto ‘bollente’, Instagram in delirio per la conduttrice

Belen Rodriguez ha fatto impazzire tutti poco fa con una foto da urlo, pubblicata nelle storie Instagram. La bella conduttrice argentina, si sa, ha un fisico eccezionale, con le curve al posto giusto e le forme esplosive, e spesso e volentieri le mostra anche sui social. Poco fa, dicevamo, ha pubblicato uno scatto davvero ‘bollente’. Ripresa mentre veniva truccata e pettinata per lavoro, Belen è seduta con gli occhi chiusi e si lascia sistemare dai suoi collaboratori. La showgirl indossa un abito bianco con la scollatura a cuore particolarmente profonda, che mette in risalto il suo decolleté esplosivo. La foto è davvero mozzafiato e ha mandato letteralmente in delirio i fan. Giudicate voi stessi!