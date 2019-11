Belen Rodriguez in vestaglia: sotto niente intimo per la showgirl , le stories di Instagram diventano ‘bollenti’.

Manca poco a una nuova scoppiettante puntata di Tu si que vales. Lo show del sabato sera è un vero e proprio campione di share. E, tra gli amatissimi protagonisti del programma, c’è anche lei, l’incantevole Belen Rodriguez. Ma, tra un impegno e l’altro, la bellissima showgirl non dimentica mai i suoi fedeli followers di Instagram. In particolare, negli ultimi tempi Belen adora rivelare alle fan alcuni utilissimi consigli per un make up perfetto. I suoi tutorial sono segutissimi e, proprio qualche ora fa, la Rodriguez ha postato nuovi video nelle sue stories. Video che non sono passati inosservati, e non solo per i consigli di bellezza! L’argentina indossa una vestaglietta in raso che lascia poco spazio all’immaginazione…Sotto niente intimo, diamo un’occhiata alle immagini.

Belen Rodriguez in vestaglia: sotto niente intimo, Instagram si infiamma

Un tutorial ‘bollente’ quello apparso poco fa nelle stories di Instagram di Belen Rodriguez. La showgirl, nei video postati sui social, indossa una mini vestaglia in raso che non è passata inosservata. Belen sponsorizza un prodotto per fissare il trucco, ma gli occhi di tutti finiscono su altro. Guardare per credere:

Eh si, ve l’avevamo detto. Belen è decisamente irresistibile nelle stories postate su Instagram qualche ora fa. Il ‘vedo- non vedo’ creato dalla vestaglia non passa inosservato: è chiaro che la modella non indossa l’intimo. Un ‘look’ che ha inevitabilmente alzato la temperatura su Instagram! Che dire, Belen Rodriguez sa sempre come fare impazzire i suoi fan! E per le fan, vi piacerebbe indossare un abito di Belen o della sorella Cecilia? Ebbene, le Rodriguez hanno dato vita a una splendida iniziativa che potrebbe fare proprio al caso vostro.