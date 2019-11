Benedetta Parodi, finale Bake Off: il ‘dettaglio’ che spunta sotto il vestito non sarà sicuramente passato inosservato

Manca pochissimo alla finale di Bake Off Italia e queste, quindi, sono ore di trepidazione per Benedetta Parodi che non vede l’ora vada in onda l’ultima puntata, quella che svelerà il vincitore di questa edizione. La conduttrice ha provato vari abiti in questi giorni e si è mostrata su Instagram in tutta la sua bellezza. Tuttavia, nell’ultima prova, qualcosa non è andata secondo i piani e la zia Bene si è lamentata per essere stata ‘beccata’ in quello stato. Tuttavia, sappiamo bene che Benedetta non è una che si prende troppo sul serio ed ha pubblicato ugualmente il video che la riprendeva… beh, ecco, non come avrebbe voluto.

Benedetta Parodi ripresa così: qualcosa va storto prima della finale di Bake Off

Mentre ancora ci domandiamo chi sarà il vincitore di questa edizione di Bake Off, cerchiamo un po’ in giro informazioni per capire cosa sta succedendo in queste ore che ci separano dalla finale. Benedetta Parodi è molto ‘eccitata’ per questo evento: questa sera, come lei stessa ha annunciato, sarà da Knam per assistere all’ultima puntata. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, la conduttrice si è mostrata con un abito molto carino, in tema bucolico. Tuttavia, qualcosa non è andata secondo i piani: Benedetta si lamenta con chi la riprende perché aveva delle ‘inopportune’ ciabatte ai piedi anziché dei tacchi. In effetti, diciamolo: è bella anche così.

Ecco, quando poggia il piede sullo scalino, si nota perfettamente quello che è il ‘sandalo della discordia’. Chi sarà il ‘regista’ di questo video? Chissà se Benedetta l’avrà perdonato per queste riprese. Intanto, però, pubblica ugualmente il video sul suo Instagram dando appuntamento ai follower su Real Time, questa sera, per quella che è una finale attesissima e che ci riserverà tantissimi colpi di scena.