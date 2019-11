Caterina Balivo nel mirino di Striscia la Notizia: è rifatta? Arriva la risposta della conduttrice, dopo il servizio del tg satirico.

Si chiama Fatti e Rifatti ed è la temutissima rubrica di Striscia la Notizia dedicata ai ritocchini estetici dei vip. E ieri sera, nel mirino del tg satirico più famoso della tv ci è finita Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da Me. Ebbene, secondo la lente d’ingrandimento del programma di Antonio Ricci, anche la bella Caterina avrebbe ricorso ad alcuni interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto. Nello specifico, secondo Striscia, la Balivo avrebbe rifatto naso e seno. Ma la replica della conduttrice è arrivata presto: ecco cosa ha detto la napoletana in una story postata sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Caterina Balivo, per Striscia la Notizia è rifatta: la conduttrice risponde così

Caterina Balivo ha rifatto naso e seno? La conduttrice risponde a chiare lettere: no. Attraverso un video postato nelle sue Instagram Stories, Caterina risponde alle insinuazioni di Striscia la Notizia, secondo cui la conduttrice avrebbe ritoccato quelle specifiche parti de suo corpo. Caterina, con la sua solita ironia, posta un video su Instagram con cui comunica un ‘avviso importante’. Ecco uno screen della story:

“Non sono rifatta, non sono rifatta”, ripete la conduttrice nel video postato su Instagram. E, mentre parla, indica proprio le parti ‘incriminate’, naso e décolleté. Insomma, Caterina ci tiene a specificare che non ha ricorso ad alcun intervento chirurgico e i fan sembrano essere d’accordo con lei. La conduttrice, inoltre, ha precisato di non essere rifatta anche durante la diretta di ieri di Vieni da me, nel bel mezzo dell’intervista a Giobbe Covatta. Insomma, una replica decisa e sicura quella della Balivo. E voi, cosa ne pensate? Siete d’accordo con Caterina o con Striscia?