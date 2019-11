Ecco i migliori film del 2019 da vedere assolutamente

Il 2019 ha riservato molte sorprese in fatto di film, tra sequel e remake non ha certo lesinato. Ma vediamo una selezione dei film che il pubblico ha amato di più.

It: capitolo 2

Esattamente 27 anni dopo gli eventi che si erano verificati nel 1989, i Losers sono ormai cresciuti ed hanno perso la memoria. Solo uno di loro, Mike, ricorda il terribile incontro con Pennywise, e dovrà aiutare i suoi amici a ricordare e quindi affrontare, una volta per tutte, l’entità aliena.

Joker

Tra i film da vedere c’è il Joker interpretato da Joaquin Phoenix.

Arthur (Joker) vorrebbe diventare un comico, ma le sue problematiche psicologiche e sociali glielo impediscono. La sua risata, impressa sin da piccolo, è completamente fuori controllo al punto che Arthur ride quando gli altri non lo fanno, rendendola una sorta di lamento di dolore.

Emblematico è il momento del film dove vengono tagliati i fondi ai servizi sociali con conseguente sospensione della terapia psichiatrica del protagonista. Da questo momento in poi, Arthur si trasforma man mano nello spietato criminale Joker, complici anche il crollo delle idee su sua madre e le sue origini, il venire a conoscenza di una lesione cerebrale che è causa dei suoi problemi mentali, il licenziamento e la poca sensibilità che gli dimostra il comico Murray Franklin.

Toy Story 4

Walt Disney colpisce ancora con la saga di Toy Story. Andy è ormai cresciuto ed è partito per il college e Woody, Buzz e gli altri giocattoli hanno una nuova casa dove vive Bonnie. La bimba, al suo primo giorno d’asilo, decide di costruire un giocattolo: Forkie, che, però, si sente solo un rifiuto. Woody cerca di farle cambiare idea tra avventure ed inseguimenti.

Vale la pena di aspettare la fine dei titoli di coda, perché una sorpresa vi attende.

Midsommar – Il Villaggio dei Dannati

Un film horror da vedere che vede come protagonista una giovane coppia americana in crisi. La donna decide di unirsi al suo fidanzato ed ai suoi amici in un viaggio verso uno sperduto villaggio svedese, per festeggiare Midsommar, la festa di mezza estate.

Una volta arrivati in Svezia i due consumano dei funghi allucinogeni insieme ad una coppia di viaggiatori britannici e si dirigono verso la foresta. Ma la tradizionale festa è speciale. Dura infatti 9 giorni e viene celebrata in questo modo solo ogni 90 anni.

Presto, nella terra dove la luce è eterna, inizierà una spaventosa e disturbante avventura legata al culto pagano.

Maleficent 2 – La Signora del Male

Il sequel continua esaminando la relazione tra Aurora e Malefica. Il loro forte rapporto viene messo a dura prova quando il principe Filippo chiede la mano della principessa, che accetta senza consultarsi con Malefica.

Durante la festa di fidanzamento, la regina Ingrith, madre di Filippo, dichiara che l’unione regalerà ad Aurora l’affetto di una madre. Malefica, infuriata ed offesa si schiera contro la regina portando ad uno scontro tra umani e creature magiche. La guerra metterà alla prova il legame tra Aurora e Malefica ed un incontro del tutto inatteso farà scendere in campo delle potenti forze oscure.