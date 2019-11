Arriva una notizia strepitosa per Elettra Lamborghini, i suoi fan possono finalmente gioire: di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è una delle cantanti in rampa di lancio. La rampolla della famiglia Lamborghini ha esordito con “Super shore” e poi con “Riccanza“, prima di iniziare la sua carriera da cantante. La Lamborghini ha conquistato il successo con il singolo “Pem Pem“, pubblicato nel 2018, e poi con “Mala“. L’ultimo brano, “Fanfare” in collaborazione con Guè Pequeno, è uno dei più ascoltati in radio. Lo scorso giugno Elettra ha pubblicato anche il suo primo album, “Twerking Queen“, che ha raggiunto il terzo posto in Italia. Da poche ore è arrivata un’altra strepitosa notizia per la Lamborghini. Di seguito vi spieghiamo di cosa stiamo parlando.

Elettra Lamborghini, fan in delirio: arriva la serie tv sulla sua vita

Una grandissima notizia per i fan di Elettra Lamborghini: è in arrivo la serie tv sulla sua vita e sulla sua carriera. La prima puntata andrà in onda martedì 3 dicembre 2019 alle ore 22:00 su Mtv. La serie tv, intitolata “Elettra Lamborghini – Twerking Queen“, racconterà tutti gli aspetti della sua quotidianità: dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album “Twerking Queen”. Non mancheranno ovviamente i simpatici aneddoti raccontati con lo stile e l’ironia della cantante. La serie tv andrà in onda in tre puntate (3-10-17 dicembre). All’interno dello speciale la cantante ha raccontato: “Sono una ragazza che vuole fare moltissime cose ho tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto”.

La Lamborghini ha annunciato la splendida notizia attraverso alcune stories sul suo profilo Instagram. La cantante, infatti, oggi era negli studi di MTV per il press day di Elettra Lamborghini – Twerking Queen. I fan, ovviamente, non vedono l’ora di seguire la nuova serie tv.