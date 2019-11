Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, nuovi impegni televisivi per le due ex veline di Striscia: ecco dove le vedremo prossimamente

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, sono tra le veline di Striscia la Notizia, più amate e ricordate di sempre. E negli ultimi mesi, hanno fatto tanto parlare del loro rapporto, poiché sembra essersi incrinato in maniera irreparabile. Le due vivevano entrambe negli States, e insieme avevano avviato un’attività, che dopo hanno deciso di dare in gestione. I motivi di questo allontanamento non sono mai stati chiariti e nessuna delle due si è mai esposta per spiegare quanto successo. Solamente la Canalis, si è lasciata sfuggire un: “È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. Ma adesso vediamo i loro progetti lavorativi futuri, e dove potremmo vederle prossimamente in TV.

Elisabetta Canalis dopo aver lasciato in gestione, la palestra che aveva messo in piedi insieme all’ex amica e socia Maddalena Corvaglia, sta per dedicarsi nuovamente al mondo dello spettacolo, che le ha dato moltissime soddisfazioni. La bella Canalis, sembrerebbe infatti, stando a quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, che nei prossimi mese sarà impegnata in Germania, per dei progetti televisivi. Secondo il settimanale, la Canalis, avrebbe firmato un contratto pubblicitario, per un noto marchio di alimentari, ma non solo! La showgirl sembra molto popolare e amata anche in Germania, tant’è che una nota casa di produzione televisiva, pare le abbia offerto un contratto di lavoro. Voci che ancora non trovano conferma assoluta dalla diretta interessata. Per quanto riguarda la Corvaglia invece, sempre secondo ‘Oggi’, avrebbe accettato un incarico da conduttrice in un quiz show Mediaset. Quindi non è da escludere, che prossimamente la vedremo condurre un programma tutto suo, ma anche in questo caso, per avere una certezza assoluta, dovremmo aspettare la conferma dalla diretta interessata.