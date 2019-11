Francesco Chiofalo ha trascorso la notte in ospedale per un improvviso gonfiore al viso: ecco le sue condizioni attuali, la foto lascia senza parole.

Francesco Chiofalo non sta passando un periodo facile. Dopo la delicata operazione subita mesi fa per rimuovere una massa tumorale benigna dal cervello, il ‘palestrato’ ex protagonista di Temptation Island è finito ancora una volta in ospedale. E’ stato lui stesso ad annunciarlo su Instagram, mostrandosi con il viso gonfissimo, soprattutto labbra e occhi, mentre era in auto diretto verso un Pronto Soccorso. Guardando le immagini, un po’ tutti hanno pensato che Francesco avesse avuto una reazione allergica a qualcosa, ma poi lui stesso ha fatto sapere che non si era trattato di quello e che i medici stavano cercando di capire cosa fosse successo, ecco perché lo hanno tenuto tutta la notte in osservazione. Ma come sta ora Francesco? Ecco le sue attuali condizioni, nuove foto su Instagram.

Francesco Chiofalo in ospedale, ecco come sta ora: nuove foo ‘da brividi’

Francesco Chiofalo sta tenendo informati i fan sulle sue condizioni di salute, dopo il ricovero improvviso della scorsa notte, avvenuto perché l’ex tentatore si è improvvisamente gonfiato a dismisura, soprattutto sul viso. Come sta ora? Beh, stando alle sue ultime storie Instagram, Francesco è stato dimesso, perché il suo problema non sembra grave, ma le labbra e gli occhi non sono ancora tornati alle dimensioni normali. I medici gli hanno detto di tornare immediatamente in ospedale nel caso in cui il gonfiore continui ad aumentare, perché se si gonfiano lingua e gola si rischia il soffocamento. Insomma, non è affatto un momento facile per Francesco, che ha mostrato un’altra sua foto, nella quale appare ancora più gonfio di ieri.