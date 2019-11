Francesco Chiofalo finisce in ospedale: notte di paura per l’ex protagonista di Temptation Island, ecco cosa gli è successo, le immagini sono da brividi.

Non c’è pace per Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island continua a far parlare di sè. Nei mesi scorsi è stato al centro delle chiacchiere per la sua vita sentimentale, in particolare per la sua storia con Antonella Fiordelisi, finita dopo un tradimento di lui. Chiofalo ha fatto di tutto per farsi perdonare da Antonella e alla fine ci è riuscito, perché proprio alcuni giorni fa i due hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. ma, come dicevamo, non c’è pace per Francesco, che poco fa ha fatto spaventare tutti con dei video in cui è in ospedale. Le immagini sono davvero da brividi, ecco cosa gli è successo.

Francesco Chiofalo in ospedale: cos’è successo, video da brividi su Instagram

Francesco Chiofalo ha fatto davvero spaventare tutti con delle storie Instagram in cui è in macchina, diretto di corsa verso un Pronto Soccorso. L’ex tentatore ha il volto gonfissimo, le labbra soprattutto, ma anche gli occhi e gli zigomi, e appare davvero spaventato. ‘Guardate che mi è successo all’improvviso, sono gonfio e pieno di macchie’. Francesco è corso in ospedale e dopo ha fatto altri video mentre era in attesa di farsi visitare, ancora visibilmente gonfio e soprattutto spaventato per quello che gli stava succedendo.

Tutti, guardando le immagini, hanno pensato che Francesco avesse avuto una reazione allergica, ma poco dopo l’ex protagonista di Temptation island ha pubblicato altre storie, in cui ha spiegato che gli antistaminici e il cortisone iniettato dai medici non ha fatto effetto, e dunque non sembrerebbe essere un problema di allergia. Ecco gli aggiornamenti delle sue condizioni.

