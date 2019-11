Conto alla rovescia, Gerry Scotti risponde in diretta alle critiche : “Lo dico a tutti i sapientoni”; ecco cosa è successo.

Ebbene sì, anche Zio Gerry Scotti può sbottare in diretta. Il re dei quiz ha replicato in diretta ad alcune critiche ricevute sul web dopo le prime puntate di Conto alla rovescia. Il nuovo game show di Canale 5 è una vera e propria corsa contro il tempo e, secondo alcuni, Gerry non è particolarmente adatto alla conduzione di questo gioco, perché perderebbe un po’ troppo tempo nella lettura delle domande. Secondo alcuni telespettatori, insomma, il conduttore penalizzerebbe i concorrenti, non essendo molto veloce. Ma Gerry non è stato a guardare, e ha deciso di rispondere alle critiche in diretta, durante l’ultima puntata del programma. Ecco cosa ha detto.

Conto alla rovescia, Gerry Scotti risponde in diretta alle critiche: “Sono qui per farvi vincere”

Conto alla rovescia e il nuovo gioco pomeridiano di Canale 5. A condurlo, il mago ei quiz Gerry Scotti. Che, però, proprio per la conduzione di questo programma, è finito nel mirino di alcune critiche sul web. Il motivo? Gerry perderebbe troppo tempo nella formulazione della domande, una cosa da non sottovalutare in un gioco dove ogni secondo è fondamentale per arrivare alla vittoria. Ma il conduttore non ha voluto tacere davanti alle accuse, e ha deciso di rispondere in diretta durante l’ultima puntata del quiz:“Lo dico a tutti i sapientoni a casa che sono più veloci. Io posso leggere solo quando il computer mi dà il consenso, mi dice sì e mi dà la risposta giusta. Io non sono qui per farvi perdere tempo, io sono qui solo per farvi vincere”. È così che Gerry ha voluto chiudere la questione, tra gli applausi scroscianti del pubblico. E voi, state seguendo Conto alla Rovescia?