Giulia De Lellis, la ‘gaffe’ mentre è al ristorante con Iannone: ‘Sembro una deficiente’, ecco cos’è successo all’influencer, il video finisce su Instagram.

Giulia De Lellis sta vivendo davvero un periodo d’oro. Da poco è uscito il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo un successo incredibile. Stesso discorso per la fiction sul web di cui è protagonista, ‘Una Vita in bianco’, in cui è la giovane Claudia. Con lei nella fiction anche due attori importanti come Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Ma non è tutto. Anche la vita sentimentale di Giulia va davvero al top, perché l’influencer è innamorata del motociclista Andrea Iannone. Le cose tra loro procedono a gonfie vele e da poco i due sono tornati da una vacanza d’amore in Asia, anche se lui era impegnato pure lavorativamente. Poco fa, mentre la coppia era al ristorante, Giulia ha fatto una ‘gaffe’ e il video è finito subito su Instagram: momento di ‘imbarazzo’ per lei, cos’è successo.

Giulia De Lellis, la ‘gaffe’ al ristorante con Andrea Iannone: momento di ‘imbarazzo’, cos’è successo

Giulia De Lellis ha trascorso una serata al ristorante insieme al fidanzato Andrea Iannone, ma c’è stato un momento di ‘imbarazzo’ per la coppia. A un certo punto, Iannone ha chiesto a Giulia di sorridere mentre lui la riprendeva. La De Lellis, convinta di dover fare una foto, si è messa in posa accennando un sorriso, ma ad un tratto ha perso la pazienza e ha chiesto al fidanzato di sbrigarsi: ‘Muoviti a fare sta foto, sembro una deficiente così, la gente mi guarda’, ha detto, prima di scoppiare a ridere quando Andrea le ha detto che in realtà le stava facendo un video. Giulia si è scusata con i fan con un accenno di ‘imbarazzo’, divertita insieme al suo compagno per il siparietto involontariamente messo in atto.