Live Non è la D’Urso Anticipazioni: contro le cinque sfere ci saranno proprio loro; ecco cosa ha svelato la D’Urso sulla prossima puntata.

È venerdi, e per Barbara D’Urso vuol dire solo una cosa: anticipazioni di Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Come di consueto accade ogni venerdì, la conduttrice rivela alcune chicche sulle prossime puntate dei suoi programmi. A Domenica Live succederà di tutto: tra i tanti ospiti ci saranno anche Eva Henger e la figlia Mercedesz. Ma cosa accadrà lunedì sera a Live Non è la D’Urso? Ebbene, Barbara non ha voluto svelare molto sugli argomenti che saranno trattati nel talk del lunedì. Ma ha anticipato che ci saranno talmente tanti ospiti che dovrà correre! L’unica anticipazione ‘shock’, come la definirebbe lei, riguarda i protagonisti dell’ormai famosissimo gioco delle 5 sfere. Chi affronterà i 5 agguerritissimi opinionisti nella prossima puntata? Ve lo sveliamo subito!

Live Non è la D’Urso Anticipazioni: contro le cinque sfere Ivana Trump e Rossano Rubicondi

“Arriveranno in Italia in esclusiva per affrontare le cinque cattivissime sfere l’ex moglie del presidente americano Ivana Trump, e il suo ex marito Rossano Rubicondi. E ho detto tutto!”. È questa la bomba sulla prossima puntata di Live che la D’Urso ha lanciato in anteprima a Pomeriggio 5. Un gioco delle sfere che si preannuncia scoppiettante. I due verranno in puntata insieme, ma, come ha specificato la conduttrice, sono separati. “Verranno insieme, non so come se ne andranno dopo!”, scherza Barbara D’Urso, prevedendo scintille per la prossima puntata. In effetti, il gioco delle 5 sfere regala sempre momenti che non passano inosservati: lo scorso lunedì, sono stati Marco Predolin e Ricky Tognazzi a dare vita a uno scontro non proprio leggero. Cosa accadrà lunedì prossimo? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo! E voi, seguirete la puntata?