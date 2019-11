Nilufar Addati senza vestiti: le mani non coprono tutto, Instagram diventa davvero ‘bollente’ e i fan impazziscono per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nilufar Addati sta facendo molto parlare di sé ultimamente. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, perché ha fatto da testimonial ad un importante brand ed è anche un’influencer molto seguita sui social. Ma non è tutto. A far ‘chiacchierare’ il web in questo periodo sono anche le sue vicende amorose. Single ormai da mesi dopo la fine della storia con Giordano Mazzocchi, ultimamente Nilufar è stata vista spesso accanto al suo ex e impazzano le voci di un possibile ritorno di fiamma per la coppia. Va detto che i due appartengono entrambi alla stessa agenzia, per cui i loro incontri potrebbero anche essere solo lavorativi, ma i loro fan sognano che ci sia altro. Poco fa Nilufar ha infiammato Instagram con una foto ‘bollente’, in cui è senza vestiti e non riesce a coprirsi tutta con le mani: ecco lo scatto da urlo.

Nilufar Addati senza vestiti su Instagram: le mani non la coprono del tutto, lo scatto è ‘bollente’

Nilufar Addati ha fatto impazzire i suoi fan con uno scatto davvero ‘bollente’. Oltre al suo bellissimo viso, dai tratti e i colori delicati, l’ex tronista stavolta ha messo in mostra anche il suo bel corpo. Inginocchiata a terra senza vestiti, l’influencer indossa solo un paio di calze nere velate, totalmente trasparenti. Il busto è nudo e ‘Nilu’ si copre il decolleté con le braccia incrociate sul petto. Ma le sue mani non nascondono proprio tutto e lasciano comunque nuda la sua schiena e le sue gambe, il che basta a far volare la fantasia dei fan. La didascalia dello scatto è simbolica: ‘Denudarsi dalle proprie paure’, scrive.

