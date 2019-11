Pamela Prati senza vestiti: si copre con la mano, Instagram si fa ‘bollente’ con l’ultima foto postata dalla showgirl.

È una delle showgirl più amate di sempre della nostra tv. Di recente è finita nella ‘bufera mediatica’ per via delle finte nozze col misterioso Mark Caltaginore. Ma, oggi, Pamela Prati è tornata alla sua vita, lasciando al passate tutte le voci di gossip. E, con i suoi fan, la showgirl sarda si tiene in contatto attraverso i social. Instagram nello specifico, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo, la Prati ama postare foto e video delle sue giornate. E alcuni scatti non passano inosservati. Come quello postato da Pamela qualche ora fa. La temperatura su Instagram si è alzata…Scopriamo perché.

Pamela Prati senza vestiti su Instagram: si copre con la mano, post ‘bollente’

Anche Pamela Prati utilizza i social. E, dopo il caos mediatico dovuto alla storia del matrimonio con Mark Caltagirone, Pamela sembra essere tornata alla sua quotidianità. Con una grande novità: qualche giorno fa, è uscito il suo nuovo singolo Corazon de Vacaciones, progetto per cui Pamela si è mostrata molto entusiasta sui social. La bellissima showgirl sarda ha quasi 280 mila followers su Instagram, che ogni giorno possono ammirare foto e video di Pamela. E alcune foto attirano particolarmente l’attenzione dei fan. Come quella postata dalla Prati proprio qualche ora fa. Un ‘vedo-non vedo’ che stuzzica i fan. La showgirl non indossa intimo e utilizza la mano per coprire le sue forme. Ecco il post:

Un semplice fiore nella didascalia al post di Pamela Prati. Ma, senza dubbio, gli occhi di tutti sono caduti altrove. Il post pubblicato dalla showgirl è stato invaso da una pioggia di like. Passa il tempo, ma la bellezza di Pamela no! E voi, la seguite su Instagram?