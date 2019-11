Simona Izzo, nuovamente contro Belen Rodriguez: “Non è un’attrice!”

Simona Izzo, durante un’intervista a ‘Nuovo tv’, si scaglia nuovamente contro Belen Rodriguez: “Non è un’attrice! …sa fare meglio altro”

Simona Izzo, è una delle attrici e registe Italiane, più amate dal pubblico, e oltre che per la sua evidente e indiscutibile bravura, è conosciuta anche per essere una donna senza peli sulla lingua. L’ex gieffina, tra l’altro, non ha mai nascosto la sua non troppa simpatia nei confronti dei fratelli Rodriguez. La Izzo, infatti, all’interno della casa del Grande Fratello, ha avuto numerosi screzi con i fratelli della più famosa Belen e nell’ultimo periodo, la regista non ha riservato parole al miele, neanche per la sorella maggiore. Di fatti, a ‘Nuovo tv’, ha dichiarato: “Non è un’attrice! …sa fare meglio altro”, vediamo perché.

Simon Izzo non si risparmia nei confronti dell’argentina, ed esprimendo un pensiero molto duro. La regista aveva dichiarato già precedentemente, nel salotto di Caterina Balivo, ‘Vieni da Me’, senza troppi problemi, che la soubrette Argentina: “Non è un’attrice”. Intervistata da Caterina Balivo, la Izzo, senza troppi peli sulla lingua, ha continuato poi dicendo: “Non è un’attrice. Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare meglio altro“. Insomma, pare proprio che la Izzo non sia d’accordo col pubblico quando vien detto che la soubrette argentina sia un’attrice. Ma la questione non è finita, poiché ha rincarato la dose, durante un’intervista a ‘Nuovo tv’, in cui afferma: “È una bravissima conduttrice: però se la dovessi paragonare a Sabrina Ferilli o a Monica Bellucci, mi dispiace ma la butterei giù dalla torre. Rassegnatevi: ha le gambe e il lato B più belli del mondo, purtroppo non è un’attrice. E mica bisogna esserlo per forza!“. Insomma, pare che la Izzo, riconosca i pregi dell’argentina, ma non le vada a genio che venga paragonata a un’attrice. Non ci resta che aspettare, per vedere se la showgirl argentina abbia qualcosa da dichiarare in merito.