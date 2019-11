Uomini e Donne, Daniele Schiavon: sapete che lavoro fa il corteggiatore di Giulia Quattrociocche?

È uno dei protagonisti assoluti di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La sua bellezza e la sua semplicità hanno conquistato la tronista Giulia Quattrociocche sin dalle prime esterne. Parliamo di Daniele Schiavon, il bel moro col codino, che è approdato nello studio di Maria De Filippi come corteggiatore. Il suo ‘rivale’ è Alessandro Basciano, molto diverso da lui, ma che ha comunque coinvolto Giulia sin dalle prime puntate. Ma stando alle anticipazioni trapelate sul web, sarà proprio Daniele a riuscire a ‘portarsi a casa’ la bella Giulia, che lo sceglierà improvvisamente nel corso di una delle prossime puntate. Ma conosciamo meglio il romano che ha rubato il cuore alla tronista. Sapete che lavoro fa Daniele? Ve lo sveliamo subito.

Daniele Schiavon, Uomini e Donne: tutto sul corteggiatore di Giulia Quattrociocche

Nato a Roma il 28 marzo del 1995, Daniele è uno dei corteggiatori più in vista, al momento, a Uomini e Donne. Il bel romano sarà, a breve, la scelta di Giulia Quattrociocche. La tronista, sin dall’inizio della sua esperienza in tv, ha notato Daniele, non solo per la sua bellezza. I due sono molto simili, per carattere e modo di fare. Sembrerebbero davvero una coppia perfetta! Ma in attesa di scoprire ulteriori news sulla loro storia, vi sveliamo qualche particolare in più sulla vita privata di Daniele. Il bel moro lavora nel campo della ristorazione, nello specifico gestisce un ristorante proprio a Roma. E, nel tempo libero, si dedica al suo sport preferito, il calcio. Per il momento, il corteggiatore è lontano dal mondo del web e degli influencer, ma il suo profilo Instagram, come sempre accade ai protagonisti di Uomini e Donne, cresce sempre più in quanto a followers! Ad oggi sono 53,3 mila. Ecco una foto pubblicata da Daniele sul suo profilo ufficiale:

Cosa aspettate a seguirlo?