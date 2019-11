Beatrice Valli è incinta? Questa è la notizia che gira sui social da diverso tempo. L’ex corteggiatrice finalmente ha rotto il silenzio: spunta la verità sul ‘presunto pancino’.

Sono diverse settimane che gira voce di una presunta nuova gravidanza, quella di Beatrice Valli. Quella dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe la terza dato che ha già due splendidi bimbi: Alessandro, avuto da una precedente relazione, e Bianca, nata dall’amore con l’ex tronista Marco Fantini. I fan sono, o meglio erano, quasi certi che Bea fosse in dolce attesa, ma finalmente a distanza di giorni, la giovane ha rotto il silenzio. Ecco le parole della Valli su Instagram.

Beatrice Valli incinta? L’ex corteggiatrice sbotta, spunta la verità sul ‘presunto pancino’

Sono giorni, se non settimane, che gira voce che Beatrice Valli sia incinta. I fan ne erano abbastanza certi, nonostante non avessero avuto conferme da parte dei diretti interessati. Oggi, tramite alcune IG story, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sbottato rivelando finalmente tutta la verità e facendo ricredere tutti.

Ha ricevuto un messaggio da un utente che la accusa di nascondere la gravidanza solo per copertine e sponsor. Bea si è infuriata nel leggere queste cose. “Ci sono persone ignoranti che pur di parlare si inventano cose” inizia la Valli. “Questo proprio non lo sopporto. Non è mai e dico mai da parte mia stata venduta una gravidanza o una notizia speciale e continuerò a fare così. Quindi non vi preoccupate che non c’è dietro tutto questo come tante di voi mi scrivono. Per di più: ma chi dice che sono incinta?“. In questo modo la splendida sorella di Ludovica e Eleonora smentisce ogni voce che la vede incinta.