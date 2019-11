Daniele Bossari ha parlato del suo periodo buio e della depressione nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani, 30 novembre: ecco le sue parole.

Daniele Bossari sarà uno degli ospiti di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda tutti in sabati pomeriggio su Canale 5. Il conduttore televisivo e radiofonico ed ex gieffino non ha un passato facile e nella puntata di domani, 30 novembre, in cui è stato ospite, è tornato a parlare del periodo buio vissuto tanti anni fa, a cui ha dedicato anche il libro “La faccia nascosta dalla luce”. Per la prima volta Bossari ha raccontato del suo viaggio nel tunnel della depressione. Ecco le sue parole alla conduttrice Mediaset.

Verissimo, Daniele Bossari e la depressione: “Dopo quell’episodio sono cambiato”

Ripercorrendo il suo periodo buio, Daniele Bossari ospite di Silvia Toffanin ha raccontato il suo viaggio negli abissi della depressione. Per la prima volta in tv il noto conduttore televisivo e radiofonico ha aperto il cuore al pubblico di Mediaset ed alla conduttrice per svelare retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

“Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perchè era scattato l’allarme. Di fronte casa c’era un cantiere aperto: in uno stato di confusione ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale“: questa è la sconvolgente confessione di Daniele Bossari. Quell’episodio, ha rivelato, ha cambiato la sua esistenza: il personaggio televisivo ha svelato di essersi guardato allo specchio e di aver sentito un forte urlo uscire dalla sua anima. E’ iniziato un percorso di rinascita da quel momento in poi, aiutato anche dalla presenza della moglie Filippa Lagerback, gli amici e dalla figlia Stella.

Il conduttore si è poi scusato con la Toffanin: i due hanno lavorato insieme proprio quando lui era depresso. “Avevo i miei fantasmi quando stavo qui. Non stavo bene, devo chiederti scusa. Facevo fatica e sprecavo energie per mantenere una facciata decente, la sera arrivavo distrutto” ha concluso.