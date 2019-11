Wanda Nara, party a Milano: il vestito mette in mostra le curve

Wanda Nara, ospite ieri sera ad un party a Milano: il vestito mette in mostra le sue curve mozzafiato e anche Icardi commenta il look

Wanda Nara non smette mai di stupirci, e tra i tantissimi impegni lavorativi, la conduzione di ‘Tiki Taka’, la famiglia e gli spostamenti tra Milano e Parigi, trova sempre il tempo di condividere con i fan la sua vita, e in particolar modo, i look che sceglie per la conduzione del programma e per gli eventi a cui viene invitata, come quello di ieri sera a Milano. La showgirl e moglie del noto calciatore Mauro Icardi, ieri è stata ospite di un party, in un lussuosissimo Hotel Milanese, a cui ha preso parte, insieme ai figli. La donna, ha sfoggiato un look davvero invidiabile, che ha messo in mostra tutte le sue curve!

Wanda Nara ieri sera, è stata chiamata come ospite in un lussuosissimo albergo Milanese, insieme a tutti i suoi figli. L’unico assente era il marito Mauro Icardi, impegnato con il Paris Saint Germain. Nara indossava un bellissimo abito da sera lungo, firmato Elisabetta Franchi e i figli erano vestiti tutti con uno smoking nero e bianco, anche le bambine. Il vestito della Stilista, la fasciava magnificamente, mettendo in mostra tutte le sue curve. L’abito di un bellissimo color oro, luccicante, aveva le maniche lunghe e uno scollo molto profondo sulla schiena.

Neanche il marito Mauro Icardi, ha resistito alla tentazione di commentare la foto pubblicata dalla moglie su Instagram. Il giovane infatti, si è complimentato col la moglie, per il look esplosivo, inserendo infatti due emoticon a ‘bombe’!