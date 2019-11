Durante Amici 19, il professore di ballo Timor ha sospeso l’esibizione di Alioscia: ecco il motivo che ha reso il momento molto strano.

Amici 19 è di nuovo in tv con il consueto appuntamento alle 14.10 su Canale 5. Gli allievi della scuola più famosa di Italia si sfideranno tra loro e con esterni: solo chi passerà i ‘turni’ continuerà il percorso verso il serale. Per ora i giovani sono divisi in due gruppi, capitanati da Gaia e da Nyv. Durante la sfida tra Alioscia e Giorgia è successo qualcosa: Timor Steffens, il professore di ballo, ha interrotto l’esibizione del giovane, ex di Chi ha incastrato Peter Pan?. Ecco cosa è successo.

Amici 19, Timor sospende l’esibizione di Alioscia: reazione inaspettata del professore

Appena iniziata la sfida tra Alioscia e Giorgia durante il pomeridiano di Amici, oggi 30 novembre, è successo qualcosa di inaspettato. Timor Steffens ha fatto sospendere l’esibizione appena cominciata del giovane ballerino e l’ha mandato al suo posto. “Ho visto che eri nervoso, non eri pronto a ballare. Ritorna al banco un attimo” ha motivato l’insegnante scusandosi anche con Elena, ballerina professionista della scuola.

Quando Alioscia è tornato al suo posto, ha continuato “Voglio solo che tu colga al massimo questa opportunità, schiaccia il tasto reset. Prenditi un attimo, chiudi gli occhi. Ti chiedo di farlo perchè hai potenziale ma quando metti piede sul palco, devi dimostrare chi sei. Sei sceso su questo palco adesso troppo timido, esitante”. Al termine del discorso di Timor, il giovane ex volto famoso di Chi ha incastrato Peter Pan?, è tornato al centro dello studio per danzare sulle note di Tommaso Paradiso, “Non aver Paura“.

Non è la prima volta che il professore parla così all’allievo: l’insicurezza di Alioscia preoccupa non poco Timor Steffens. Speriamo che nel suo percorso acquisti la forza e la sicurezza che gli serve per proseguire la sua esperienza nel programma.