Amici 19, scoppia la passione: il bacio in diretta infiamma lo studio; ecco cosa è successo durante la puntata di oggi.

È andata in onda oggi, 30 novembre, una nuova ricchissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Una giornata ricca di sfide, a suon di canzoni e balli. Ed è di un balletto in particolare che vi vogliamo parlare. Un’esibizione che ha letteralmente ‘infiammato’ lo studio. Durante la performance, i due ballerini si sono lasciati andare ad un bacio che ha infuocato il palco. Un bacio vero, non un leggero sfioramento di labbra, come siamo abituati a vedere nel programma. I protagonisti del ‘momento piccante, sono stati l’allievo Javier e la professionista Elena D’Amario. Il bacio ha davvero sconvolto tutti: sul web, soprattutto su Twitter, i telespettatori hanno commentato l’esplosione di ‘passione’ dei due danzatori. Guardiamo le immagini.

Amici 19, scoppia la passione: il bacio in diretta tra Javier e Elena è ‘bollente’

Un bacio passionale, alla fine del loro passo a due. Sono stati Javier ed Elena a lasciarsi andare a un vero e proprio bacio alla francese, durante un’esibizione della puntata di oggi di Amici. Un momento che non è passato inosservato. In passato nel programma della De Filippi abbiamo già visto scene di baci durante le coreografie. Ma si è sempre trattato di lievi sfioramenti di labbra, o, al massimo, baci a stampo. Ma quello che abbiamo visto oggi è stato davvero un momento ‘hot’! Non ci credete? Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Il bacio di Javier e Elena ha davvero infiammato il pubblico.I due si sono lasciati andare a un vero e proprio ‘incontro amoroso’, che è proseguito con Elena che ha tolto la maglietta. Insomma, una scena che nel programma di Maria non avevamo mai visto! Un bacio così reale che qualcuno si è chiesto: “Che ci sia qualcosa tra Elena e Javier?”. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire di più! E voi, avete seguito questa puntata di Amici?