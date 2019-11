Oggi andrà in onda la terza puntata di Amici 19, dalle anticipazioni è trapelato il nome del primo eliminato della scuola dopo la sfida a squadre: ecco chi.

Oggi, sabato 30 Novembre, andrà in onda la terza puntata di Amici 19. La classe, ormai, è stata formata da diverso tempo. Ed è proprio per questo motivo che, nel corso della registrazione di ieri, si è svolta la sfida a squadre. Ma, soprattutto, c’è un stato un primo eliminato. Stando a quanto appreso dalle anticipazioni svelate dal sito web Il Vicolo delle News, quella di ieri non è stata affatto una puntata abbastanza facile. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, uno dei talenti della scuola di Maria de Filippi è stato costretto ad abbandonare la scuola, ma anche perché c’è stato un abbandono davvero inaspettato. Ma di che cosa parliamo nello specifico? Tranquilli, vi sveliamo ogni minimo dettaglio.

Anticipazioni Amici 19, terza puntata: cos’è accaduto nella registrazione di ieri

Così come la settimana scorsa, anche in questa terza puntata di Amici 19 si è svolta la sfida a squadre. I due capitani, Nyv e Gaia, hanno così schierato i membri del loro team per portarsi a casa la vittoria finale. A perdere la sfida, stando a quanto si apprende dal sito web Il vicolo delle News, è stata la squadra di Nyv. Per questo motivo, i suoi ballerini sono costretti a presentarsi dinanzi alla commissione per la nomina del primo candidato ad una sfida esterna. A doversi ‘scontrare’ con Giuseppe, ballerino esterno, è Sofia. A giudicare, invece, le loro performances è Luciano Cannito. Ecco. Alla fine della sfida, ad abbandonare la scuola è la giovane ballerina. Che, in preda alle lacrime, non riesce ad esprimere la sua amarezza. Prende parola il capitano della sua squadra che, visibilmente amareggiata, ammette di essere stata più emozionante dalla sua compagna, anziché dal rivale. Immediata è stata la reazione del giudice esterno che ha seriamente rimproverato la ragazza. Giuseppe, così, è un nuovo membro della scuola.

Ma non solo. Perché, da quanto si apprende dal sito web, sembrerebbe che anche Valentin abbia deciso di abbandonare inaspettatamente il talent. Il ballerino di latino non si sentirebbe apprezzato dagli altri professori della scuola. Cosa accadrà?