Anticipazioni Amici 19, un ballerino sarebbe pronto a lasciare la scuola: ecco di chi si tratta e cosa lo ha spinto a prendere una decisione tanto drastica.

Amici 19 sta entrando sempre più nel vivo ormai. Domani, come ogni sabato, ci sarà l’appuntamento settimanale con la puntata, in cui si dovranno delineare ulteriormente le squadre e ci saranno sfide ed esibizioni. I concorrenti si stanno facendo conoscere sempre di più dal pubblico, anche se molti erano già noti per aver partecipato ad altri talent. Stando ad alcune anticipazioni, però, nella puntata di domani uno dei ballerini potrebbe decidere di abbandonare la scuola: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Anticipazioni Amici, un ballerino abbandona la scuola: ecco chi è e cos’è successo

Amici continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico da casa, nonostante sia cominciato da poco. A quanto pare c’è già qualcuno in crisi nella scuola, qualcuno pronto addirittura a lasciare la scuola. Stiamo parlando del ballerino Valentin Alexandru, che ha già conquistato gran parte del pubblico, ma non la maestra Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica ha messo in discussione Valentin fin da subito, chiedendo che al suo posto entrasse un altro ballerino, Javier. Alla fine i due talenti sono entrati entrambi, grazie all’intervento di Timor, ma nonostante ciò Valentin si sente poco apprezzato.

Secondo le anticipazioni diffuse da Il vicolo delle News, Valentin ha avuto un ‘crollo’ dopo aver scoperto di essere l’ultimo nella classifica di gradimento stilata dai suoi compagni della scuola e ha detto a MAria De Filippi di voler abbandonare. Ma sarà andata davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di domani e scoprire se la ‘padrona di casa’ avrà convinto Valentin a cambiare idea o se il ballerino di latino-americano è andato fino in fondo nella sua decisione.