Chiara Ferragni si sottopone ad un trattamento particolare: di cosa si tratta

Chiara Ferragni si sottopone ad un trattamento particolare: ecco di cosa si tratta; il video ha scatenato i followers.

Tra le influencer italiane, è lei la regina indiscussa. Chiara Ferragni, con i suoi quasi 18 milioni di followers su Instagram, è una vera e propria star sui social. La moglie del rapper Fedez è una vera e propria icona di bellezza. Ma con i suoi numerosi fan, ama condividere i momenti più svariati delle sue giornate. Non solo look e eventi mondani, quindi, ma anche attimi di vita privata. E, quello che poco fa la bella Chiara ha mostrato ai suoi fan, è decisamente un momento originale. L’imprenditrice digitale si trova al Salon de Beauté Citylife, uno dei saloni di bellezza più importanti di Milano. E quella che ha vissuto oggi la Ferragni, è stata un’esperienza molto particolare. Si, perché la bella influencer si è fatta riprendere mentre prova per la prima volta la criosauna, una novità terapeutica che consiste nell’immergersi totalmente, eccetto la testa, in un enorme cilindro d’acciaio, al cui interno la temperatura scende fino a -190 gradi circa. Siete curiosi di vedere come ha reagito Chiara alla terapia? Ecco il video.

Chiara Ferragni, trattamento particolare per lei: l’influencer prova la criosauna

Anche Chiara Ferragni ha provato la criosauna. Secondo gli esperti, la terapia porta benefici per numerosi disturbi cronici e allevia moltissime patologie, tra cui l’osteoporosi, l’asma, la psoriasi, dermatiti, eritemi e molto altro. Inoltre, è un toccasana per il funzionamento del metabolismo e per la pelle. Ma, in compenso, la terapia è davvero ‘agghiacciante’. Nel vero senso della parola! Il trattamento consiste nel lasciarsi avvolgere da una nube di gas a -190 gradi (in alcuni casi anche più in basso!), indossando solo intimo, o costume, calze e un paio di guanti. Poco fa, a provare per la prima volta la crioterapia è stata Chiara Ferragni, che poco fa ha postato sui social proprio un video durante la sua esperienza ‘agghiacciante’. Ecco le immagini:

Un video davvero divertente quello di Chiara, che a quanto pare non resiste molto all’effetto della terapia. “Quanto manca?, ripete una Chiara in difficoltà, ma sempre sorridente. L’influencer cerca di resistere,ma si arrende: “A 60 esco!”. Sarà riuscita la Ferragni a resistere per l’intera durata del trattamento, ovvero 3 minuti? Non lo sapremo mai! E voi, avreste il coraggio di provare?