Tu si que Vales, esibizione ‘da brividi’: concorrente seppellito vivo, i giudici sono senza parole

Nella puntata di questa sera di Tu si que Vales, un concorrente si è presentato dinanzi alla giuria dicendo che sarebbe stato seppellito vivo dalla sabbia.

Una nuova puntata di Tu si que Vales è iniziata. E anche se iniziata da pochissimi istanti, ha regalato dei momenti davvero imperdibili. Non soltanto per gli outfit di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, ma anche per una delle poche esibizioni che, fino a questo momento, si sono presentate al programma del sabato sera. Pochissimi istanti fa, infatti, è andata in onda una performance davvero da brividi. Pensate, il concorrente in questione si è presentato dinanzi ai giudici spiegando che sarebbe stato seppellito vivo. Ecco. È proprio quest’ardua prova che il talento in questione ha presentato in prima serata su Canale 5. Lasciando, com’è giusto che sia, tutti i presenti senza parole. Ma vediamo gli ulteriori dettagli.

Tu si que Vales, concorrente seppellito vivo: i giudici sono senza parole

È iniziata da pochissimi istanti la settima puntata di Tu si que Vales, eppure sono state mandate in onda delle esibizioni davvero imperdibili. Dopo le prime due esibizioni, infatti, è il turno di un escapologo. Che, dinanzi alla giuria, spiega nel minimo dettaglio la sua performance. Alfred Cobami, questo è il nome del concorrente in questione, è il protagonista di un’esibizione davvero da brividi. Ai quattro giudici, infatti, dichiara di essere pronto a farsi seppellire vivo in una cassa da acciaio. Tutto qui? Assolutamente no! Anzi, c’è molto di più. Prima di immergersi nella cassa, il talento in questione racconta di essere legato con delle manette in fibra con meccanismo di non ritorno. Ma non è finita qui. La cassa, infatti, non solo sarà chiusa con un lucchetto, ma sarà completamente ricoperta di sabbia. Ecco. È proprio questa la difficile prova a cui il talento ha deciso di sottoporsi. Lasciando, com’è giusto che sia, tutti i giudici senza parole.