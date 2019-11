Courmayeur, paura enorme: valanga a quota tremila metri, due morti

Courmayeur, enorme valanga a tremila metri d’altezza nei pressi della funivia SkyWay: sono stati appena ritrovati i corpi di due sciatori che hanno perso la vita in questo drammatico incidente

Notizia drammatica quella che racconta di quanto è appena successo a Courmayeur: proprio qualche minuto fa, una valanga ha travolto due sciatori a Punta Helbronner sul Monte Bianco. Si tratta di un enorme distacco avvenuto a quota 3mila metri proprio nei pressi della stazione della funivia SkyWay. Pertanto, si può ben immaginare si tratta di una zona abbastanza frequentata soprattutto da sciatori. Al momento, sul posto si trova il Soccorso Alpino Valdostano secondo cui, stando alle prime informazioni, ‘la situazione è molto grave’. Il bilancio, per ora, è fermo a due morti: due sciatori. Le ultime notizie non parlano di altre persone coinvolte nell’accaduto. I corpi, già privi di vita, sono stati ritrovati pochissimi minuti dopo il distacco.

Courmayeur: valanga uccide due sciatori

La zona interessata è frequentata da sciatori che praticano lo sci fuoripista. Le ultime notizie dal web raccontano anche che proprio non molto tempo fa, parliamo di distanza di giorni dal tragico evento, era stata comunicata anche la chiusura della passerella e della scala che porta da Punta Helbronner fino al ghiacciaio del Toula: a quanto pare, la struttura non era più idonea per mancanza di sicurezza.

Il soccorso alpino, che è subito arrivato sul posto, racconta di una ‘situazione molto grave’. Sono ancora in corso ulteriori ricerche ma, almeno per il momento, pare che il bilancio delle vittime si fermi a due. Per ora, non si hanno ulteriori notizie e la speranza di tutti è che il bilancio rimanga così com’è. Non sono ancora stati identificati gli sciatori, ma presto, sicuramente, si avranno ulteriori informazioni.