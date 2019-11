Elena Santarelli dona 250mila euro all’Ospedale Bambino Gesù per l’acquisto di un importante macchinario. Quella data non ha un significato qualunque: “Non credo più al caso”

Un gesto che commuove tutti, quello di Elena Santarelli, che si è attivata concretamente per aiutare e dare il proprio sostegno ai medici ed all’ospedale che ha curato suo figlio. Un gesto che arriva a due anni di distanza da quando seppe che il piccolo Giacomo aveva un tumore. Elena Santarelli, che ha appena pubblicato il suo libro ‘Una mamma lo sa’, ha deciso di donare all’ospedale Bambin Gesù la somma di 250 mila euro che garantirà l’acquisto di un importante macchinario: un simulatore 3d in uso nella neurochirurgia pediatrica. L’annuncio è arrivato direttamente dalla showgirl tramite il suo profilo Instagram, un post in cui ha raccontato anche una storia molto dura anche solo da leggere.

“Il 29/11/2017 ricordo che ero in bagno a vomitare e a piangere in silenzio, ero ignara che a pochi km da casa mia c’erano due genitori che piangevano per non poter più festeggiare il compleanno della loro bambina nata lo stesso giorno in cui io ho ricevuto il pugno allo stomaco, scomparsa nel 2015 a causa di un tumore cerebrale”. Elena ha deciso di sostenere la missione di Progetto Heal, una Onlus che si occupa delle famiglie di questi bambini. Così, ha deciso di donare loro i proventi delle vendite del suo libro: “Ho conosciuto i genitori di Gaia, Simone e Serena, che hanno seminato nel 2016 il primo seme del Progetto Heal in memoria della loro figlia. Non è un caso che io abbia scoperto il tumore il 29/11/17 e che Gaia sia nata il 29/11/2010, Ormai sono grande e non credo più alla casualità. Qualsiasi fatto accade sempre per un motivo”. Il 29 novembre, dunque, è diventata per Elena Santarelli una data importantissima a cui ha deciso di dare un ‘simbolo’. Quella data ha segnato la data di nascita di Gaia e quella del momento in cui Elena ha scoperto del tumore di suo figlio, Giacomo.