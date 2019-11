Elodie infiamma Instagram: l’intimo in pizzo fa impazzire i followers

Elodie infiamma Instagram con l’ultima foto postata sul suo profilo: l’intimo in pizzo fa impazzire i followers.

È una delle ex allieve di Amici più amate di sempre. Nella trasmissione di Maria De Filippi si è classificata seconda nella quindicesima edizione. E, da quel momento, Elodie Patrizi, per tutti solo Elodie, è diventata una vera e propria star. La cantante romana, attualmente fidanzata con il rapper Marracash, può contare su un esercito di fan, che la seguono costantemente da anni. E non solo ai concerti. Elodie è molto seguita anche su Instagram, dove il suo profilo conta ben 1 milione e 300 mila fan. Ed è proprio sul suo profilo che la cantante ha postato una foto che non è passata inosservata. Per pubblicizzare un noto brand di intimo, Elodie si è mostrata con un completino nero che ha lasciato tutti senza fiato. Ecco il post ‘bollente’.

Elodie infiamma Instagram: la foto in intimo fa impazzire i fan

Elodie ha letteralmente infiammato Instagram con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo. Dicembre è alle porte, e la bella cantate ha deciso di accoglierlo così. Una foto che non è passata inosservata, il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

“Voi mi dite che non è ancora Dicembre? Stay tuned!”, è così che la bellissima Elodie dà il via al periodo natalizio. La cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è testimonial dell’ultima campagna pubblicitaria di un famosissimo brand di intimo. E, oltre alla sua inconfondibile voce sulle note di Jingle Bell, la cantante mette in mostra il suo corpo mozzafiato. Elodie indossa un completino intimo in pizzo nero: sopra, una vestaglia che crea il giusto gioco del ‘vedo-non vedo’. Un total balck che non è passato inosservato: il post ha letteralmente scatenato i followers. Una pioggia di commenti e cuoricini ha invaso la foto di Elodie. E non è mancato il commento del suo fidanzato Marracash: una faccina che caccia la lingua. Che dire, un uomo fortunato! E voi, seguite la mitica Elodie su Instagram?