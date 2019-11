Francesco Chiofalo, durissimo sfogo su Instagram dopo il ricovero per l’improvviso gonfiore al viso: ‘Mi hanno minacciato di morte, non ne posso più’.

Francesco Chiofalo non trova proprio pace. L’ex protagonista di Temptation Island, che ha tenuto banco tutta l’estate con le sue vicende amorose con Antonella Fiordelisi, che lo aveva lasciato dopo aver scoperto un suo tradimento e ha deciso pochi giorni fa di dargli un’altra possibilità dopo i tentativi disperati di lui di farsi perdonare, poche ore fa ha vissuto un’altra brutta esperienza. L’influencer romano è stato ricoverato dopo un improvviso rigonfiamento del viso, in particolare a labbra e occhi. I medici lo hanno tenuto una notte sotto osservazione in ospedale e poi lo hanno dimesso. Dopo il ricovero, però, Francesco si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram: ecco le sue parole.

Francesco Chiofalo, durissimo sfogo dopo il ricovero: ecco le sue parole

Francesco Chiofalo ha fatto delle storie Instagram poco fa, in cui si è lasciato andare a un durissimo sfogo. L’influencer romano non ha mostrato le condizioni del suo volto, tenendo coperte labbra e naso e lasciando fuori solo gli occhi. ‘Oggi non mi va di mostrare come sto’, ha detto, e già questo ha spiazzato tutti, visto che fino a ieri Francesco ha fatto vedere il suo viso gonfio senza problemi. L’influencer ha detto di essere stanco per le cattiverie che legge sul suo conto. ‘Sono vittima di un becero cyberbullismo’, ha confessato, ‘Ricevo ogni giorno minacce di morte, come se avessi fatto qualcosa a qualcuno’.

Chiofalo ha ipotizzato che tutto l’odio nei suoi confronti sia dovuto al fatto che lui si mostra vero al 100%, facendo vedere anche i suoi momenti difficili sui social, al contrario degli altri influencer, che a suo dire mostrano ai fan solo i momenti belli, fingendo di avere una vita perfetta, che nella realtà non esiste. Francesco ha detto di stare molto giù per questo e di sentirsi scoraggiato, ma ha aggiunto che non riesce a non essere se stesso, e che continuerà a fare ciò che sente.