Le Donatella, abito corto e trasparente: balletto mozzafiato di Giulia, Instagram diventa ‘infuocato’ , fan in delirio per le gemelle.

Le Donatella sono due personaggi davvero particolari. Gemelle quasi identiche dal punto di vista fisico, sono completamente diverse caratterialmente, come hanno dimostrato durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, in cui il pubblico ha potuto conoscere bene le loro personalità. Giulia è molto estroversa, ama scherzare ed è sempre pronta a stare al centro dell’attenzione. Silvia, invece, ex fidanzata di Fabrizio Corona, è più riservata. Insieme, però, sono una vera forza. Ultimamente sono tornate a fare musica, hanno inciso un nuovo singolo, ‘One love’, e hanno tanti progetti per il futuro. Oltre a essere personaggi poliedrici, però, le due sorelle sono anche bellissime e poco fa hanno fatto impazzire i fan con un look molto ‘audace’, reso ancora più ‘infuocato’ da un balletto di Giulia: ecco le immagini mozzafiato.

Le Donatella, abito corto e trasparente: il balletto di Giulia fa impazzire i fan, Instagram diventa ‘bollente’

Le Donatella sono sempre molto attive sui social, dove pubblicano tutto quello che fanno, dai momenti di lavoro a quelli quotidiani, e spesso mandano in delirio i fan con le foto e i video che mettono in mostra la loro bellezza. Poco fa hanno fatto lo stesso, pubblicando uno scatto davvero da urlo, in cui entrambe indossano un mini abito nero ricoperto di fiori rossi davvero mozzafiato. Il vestito, che ha un corpetto trasparente e una gonna corta, è anche molto scollato e mette in mostra i loro decolletè espolosivi.

Nelle storie Instagram, inoltre, c’è un video da urlo di Giulia, che fa un balletto sensuale con l’abito in questione, facendolo anche alzare un po’ mentre fa delle giravolte. Il video ha letteralmente infiammato Instagram, facendo impazzire i fan delle due sorelle.