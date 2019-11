Maria De Filippi, parlano i professori di Amici 19: le incredibili rivelazioni

I professori di Amici hanno fatto delle incredibili rivelazioni su Maria de Filippi: ecco cosa dichiarano sulla regina di Mediaset.

È la regina indiscussa dei suoi programmi, Maria De Filippi. Sempre attenta al suo pubblico e ai suoi protagonista, la conduttrice vanta di un successo davvero clamoroso. Non soltanto Uomini e Donne, ma anche Amici. Non a caso, la nuova edizione è iniziata da pochissime settimane. Eppure, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi, per il diciannovesimo anno consecutivo, uno dei talent più seguiti ed amati dal pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per il settimanale Chi, alcuni professori del programma hanno voluto svelare qualche piccola ‘chicca’ sulla moglie di Maurizio Costanzo. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Maria De Filippi, tutti i suoi segreti svelati dai professori di Amici 19

È un vero e proprio punto di riferimento per tutto il suo staff lavorativo, Maria de Filippi. Ne abbiamo avuto prova durante tutti questi anni di Uomini e Donne, ma ne abbiamo avuto la conferma in seguito a queste incredibili rivelazioni dei professori di Amici 19. In una recente intervista per il settimanale Chi, la regina di Mediaset è stato il vero e proprio argomento centrale. Alcuni insegnanti del talent, infatti, hanno svelato tutti i ‘segreti’ della conduttrice. In primis, Alessandra Celentano, maestra di danza classica, ha chiaramente detto di quanto la De Filippi sia la vera e propria essenza della trasmissione. “Il suo lavoro è totalizzante. C’è anche quando non è presente”, dice la nipote del grande Celentano. Non poteva assolutamente mancare, poi, l’opinione di Rudy Zerbi. Con il quale Maria ha un rapporto davvero speciale. Il severo e rigoroso insegnante di canto, infatti, racconta di quanto l’attenzione della conduttrice sia sempre spostata sui suoi ragazzi e mai sulla trasmissione. Per lei, quindi, sono molto più importante i protagonisti del talent. Anziché il talent stesso. Ed, infine, Veronica Peperini. “Maria è la luce accesa della trasmissione”, conclude la professoressa di ballo.