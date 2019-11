La settima edizione di Bake Off Italia l’ha vinta Martina Russo: il suo premio è davvero incredibile. Ecco di cosa si tratta.

E’ terminata la settima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno: lo show di cucina targato BBC e prodotto da Banijay Italia, in onda su Real Time, è stato vinto da Martina Russo. La giovane ventenne bolognese scriverà il suo primo libro di ricette e sogna di aprire una pasticceria tutta sua in stile americana e di chiamarla Priscilde, il nome delle sua nonna. Alla finale del programma di cucina sono arrivati in 4: Rong, Riccardo, Martina e Hasnaa. Il giudice speciale è stato Antonino Cannavacciuolo: dopo le tre sfide il premio è andato a Martina che ha presentato un dolce dedicato al papà, una torta rustica al cioccolato e nocciole, una torta al miele (senza glutine) ed infine un dolce a base di biscotto al cocco, gelè all’ananas, diplomatica di limone e mousse al mango. E’ stata incoronata miglior pasticciere amatoriale d’Italia dai giudici, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Daminoa Carrara e dalla conduttrice Benedetta Parodi. Ma sapete cosa ha vinto? Ve lo sveliamo subito.

Martina Russo Bake Off: sapete cosa ha vinto grazie alla trasmissione?

Martina Russo, la giovane ventenne bolognese, ha colpito tutti in Bake Off Italia – Dolci in forno e si è aggiudicata la vittoria della settima edizione. La prova è stata molto apprezzata anche dallo chef Antonino Cannavacciuolo, ospite speciale della finale. La ragazza ha un sogno nel cassetto che spera di realizzare presto: quello di aprirsi una pasticceria in stile americana con il nome della nonna, Priscilde, colei che le ha trasmesso la passione per i dolci. Prima però, si godrà lo splendido premio ricevuto dalla trasmissione.

Si tratta di un viaggio da sogno firmato Secret Escapes e la splendida opportunità di pubblicare il suo primo libro di ricette edito da Rizzoli. Per Martina, questa sarà una delle esperienze più belle della sua vita!