Bake Off Italia 7, Martina è la vincitrice: scoppia la polemica social

Bake Off Italia 7, Martina è stata nominata la vincitrice di questa edizione: subito dopo la sua proclamazione è scoppiata una polemica social.

Ieri, venerdì 29 Novembre, è andata in onda l’ultima puntata di Bake Off Italia 7. Ebbene si. Dopo un lungo ed emozionante percorso fatto da ben 18 concorrenti, il programma di Real Time ha chiuso i battenti. Ecco. La puntata di ieri è stata davvero imperdibile. Così come tutte le altre, è vero. Alla fine della quale, siamo venuti a conoscenza del nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione. A trionfare, infatti, è stata Martina. Ebbene si. La giovane e bella sosia di Elettra Lamborghini è riuscita ad aggiudicarsi il titolo. Tuttavia, subito dopo la sua proclamazione è scoppiata sul web una vera e propria polemica. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Martina vince Bake Off Italia 7: scoppia la polemica sui social

È stata, senza alcun dubbio, una puntata davvero imperdibile quella di Bake Off Italia 7 andata in onda ieri sera, venerdì 30 Novembre. Non soltanto per la presenza del grande chef Antonino Cannavacciuolo, ma anche perché, alla fine dell’appuntamento, è stato decretato il nome del trionfatore di questa edizione. Infatti, al termine delle tre incredibili prove, dove i quattro finalisti hanno ampiamente sfoggiato le loro abilità da pasticcieri, ad essere nominata vincitrice è la bellissima e giovanissima Martina. Per tutta la durata del percorso, la sosia di Elettra Lamborghini ha dimostrato le sue doti, qualità ed, ovviamente, il suo forte carattere. Inevitabile e, soprattutto, meritato, quindi, il titolo. Tuttavia, subito dopo la sua proclamazione è scoppiata una vera e propria polemica social. A detta di alcuni fan del programma, infatti, la giovane non avrebbe meritato la vittoria. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Stando a quanto si apprende dai commenti riportati sopra, sembrerebbe che, alcuni sostenitori del programma, non avrebbero favorito la vittoria della ragazza. Voi, invece, siete rimasti contenti?