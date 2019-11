Michelle Obama e Bill Clinton saranno a Ballando con le Stelle 2020? La conduttrice Milly Carlucci finalmente rompe il silenzio in un’intervista a “Spy”

Milly Carlucci è pronta per una nuova stagione televisiva. La conduttrice sarà impegnata prima con “Il cantante mascherato“, nuovo show in prima serata di Rai Uno, poi con la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il suo sogno è quello di avere Michelle Obama, ex First Lady degli Stati Uniti e compagna di Barack Obama, e Bill Clinton, ex presidente degli USA. La conduttrice ha finalmente rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale “Spy“.

Ballando con le Stelle 2020, ci saranno anche Michelle Obama e Bill Clinton?

Milly Carlucci è a lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma occuperà anche quest’anno la prima serata del sabato sera e ovviamente avrà un degno avversario nei palinsesti Mediaset. La conduttrice dunque, insieme al suo team di autori, dovrà cercare di comporre un cast perfetto per battere la concorrenza. Non solo concorrenti, anche tanti ospiti che saranno ballerini per una notte. Il sogno della Carlucci è quello di avere in pista Michelle Obama e Bill Clinton. La conduttrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Spy, ha dichiarato di aver telefonato sia l’ex First Lady che l’ex presidente degli Stati Uniti ma la risposto purtroppo è stata negativa. Milly ha poi aggiunto: “Mai dire mai“. La conduttrice lascia aperto un piccolo spiraglio, ma il suo sogno sembra veramente irrealizzabile.

Milly Carlucci lavorerà in questi mesi per formare il cast della nuova edizione dello show televisivo. La conduttrice non ha escluso che tra i concorrenti possano esserci alcuni influencer. L’anno scorso figurò addirittura uno Youtuber. Sempre nell’intervista a Spy, invece, ha smentito una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020: “Impossibile. Avremo appena finito Il cantante mascherato e staremo lavorando a Ballando“.