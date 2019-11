Tu si que Vales Rudy Zerbi, duro battibecco con un concorrente: ‘attimi di tensione’ in studio

Durante la puntata di Tu si que Vales, Rudy Zerbi ha avuto un duro battibecco con un concorrente: sono stati dei veri e propri attimi di tensione in studio.

Come al solito, la puntata di Tu si que Vales si è dimostrata davvero imperdibile. Non soltanto per gli outfit di Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. Che, ancora una volta, hanno letteralmente incantato tutto il pubblico dello show. Ma anche per una particolare esibizione che ha scatenato l’interesse immediato di tutti il pubblico. E, soprattutto, di Rudy Zerbi. Di cosa parliamo? Davvero semplice! Un concorrente si è presentato sul palco dello show per cantare una canzone. Purtroppo, al giurato non è affatto piaciuta. Non a caso, subito dopo, si è scatenato un vero e proprio duro battibecco tra lui e il concorrente in questione. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Rudy Zerbi litiga con un concorrente a Tu si que Vales: attimi di tensione

Dopo l’incredibile esibizione da brividi di Alfred Cobami, a presentarsi sul palco di Tu si que Vales è Vincenzo De Santis. Il concorrente, dinanzi ai quattro giudici e tutto il pubblico dello show del sabato sera, ha iniziato ad intonare la canzone riproposta. Peccato che, alla fine dell’esibizione, Rudy Zerbi abbia letteralmente espresso il suo dissenso per la performance. Soprattutto perché, ad un certo punto, il talento ha iniziato a cantare in inglese. “La canzone è in italiano, e la voglio sentire cantare così”, sbotta il professore di Amici. Immediata è stata la reazione del buon Vincenzo. Che, visibilmente amareggiato, ha iniziato a battibeccare con il giurato. “Io canto in tutto il mondo”, controbatte il concorrente. Ovviamente, sia chiaro: Rudy ha semplicemente espresso il suo parere sull’esibizione, il talento, invece, si è sentito colpito personalmente. Tanto che, ad un certo momento del battibecco, Vincenzo ha anche fatto il gesto di lanciargli addosso il microfono. Tuttavia, tutto è andato a buon fine. Grazie al voto del giuria popolare, l’uomo ha la possibilità di ritornare. A patto che canti in italiano e che non si presenti di nuovo sul palco con la canzone scritta. Rudy verrà accontentato? Lo scopriremo.