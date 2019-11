Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ‘sbotta’: “Mi prendete per il c**o, è gravissimo”

Sabrina Ferilli sbotta a Tu si que Vales: dopo un’esibizione di un concorrente del programma, l’attrice ha ‘rimproverato’ la giuria popolare, ecco perché.

Ancora una volta, Sabrina Ferilli si è dimostrata la regina indiscussa di questa puntata di Tu si que Vales. Non soltanto per la sua bellezza e per il suo outfit, sia chiaro. Ma anche per la sua simpatia e schiettezza. Ecco. In merito a questo, pochissimi istanti fa, abbiamo assistito ad una scena davvero incredibile. Di cui è stata protagonista l’attrice romana. Subito dopo l’esibizione di un concorrente, infatti, la bella Sabrina ha letteralmente ‘perso le staffe’ nello studio dello show del sabato sera contro il suo pubblico. Siete curiosi di sapere per quale motivo Sabrina è stata costretta a ‘sbottare’? Vi spieghiamo tutto nel minimo dettaglio.

Sabrina Ferilli ‘sbotta’ a Tu si que Vales: cosa è successo

Dopo numerose ed incredibili esibizioni, tra le quale non sono affatto mancati i brividi, è il turno di Creativo 77 a salire sul palco di Tu si que Vales. Anche se presente al talent di Canale 5 qualche anno fa, il concorrente in questione ha deciso di parteciparvi nuovamente per mostrare ampiamente le sue doti da doppiatore. Ecco. È proprio per questo motivo che, terminata la sua esibizione e dopo aver ricevuto i ‘no’ da parte dei tre giudici, Gerry Scotti ha deciso di chiamare in ballo la sua ‘scuderia’. Tuttavia, nonostante il rifiuto da parte dei suoi colleghi di viaggio, il conduttore di ‘Conto alla rovescia’ può contare sull’appoggio di Sabrina Ferilli e della sua giuria popolare. O, perlomeno, così pensava. Infatti, il voto del ‘popolo’ non è riuscito a superare una determinata percentuale che permetteva, quindi, al concorrente in questione di passare al prossimo step. Perciò, immediata è stata la reazione dell’attrice romana che, con chiara e spiccata vena ironica, ha perso le staffe con la giuria popolare. “Allora mi prendete per il c**o. Questo è gravissimo”, sbotta Sabrina.