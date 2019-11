Conoscete proprio tutto di Serena Autieri? Ecco cosa occorre sapere sulla giovane attrice e cantante napoletana: tutti i dettagli.

Siamo giunti a sabato. E, come ogni inizio di weekend, anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Per questo fine mese di Novembre, Silvia Toffanin ha, infatti, pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto, infatti, ci sarà Francesco Scianna, protagonista della serie televisiva Il Processo con Vittoria Puccini, ma anche Serena Autieri e tanti altri incredibili ospiti. Ecco. A proposito di lei, conoscete ogni minimo particolare della sua vita. È una nota ed affermata attrice, ma cosa sapete sulla napoletana? Questo è l’articolo che fa al caso vostro. Passeremo in rassegna, infatti, ogni cosa. A partire, quindi, dalla sua età, carriera, vita privata e quella storia d’amore con Gabriel Garko.

Chi è Serena Autieri: età, carriera e vita privata

Serena Autieri è nata a Soccavo, un noto e rinomato quartiere di Napoli, il 4 aprile del 1976. Con un curriculum scolastico alle spalle davvero eccellente, la giovane campana si rende conto immediatamente qual è la sua più grande passione. Infatti, dopo essersi iscritta alla facoltà di Architettura, l’Autieri si butta a capofitto nel mondo dello spettacolo. Ancora adesso, infatti, Serena è un’artista completa: sa cantare, danzare e recitare. Nel 1997, infatti, incide il suo primo album. Che, in un batter baleno, le fa conquistare un successo davvero incredibile. È proprio da quel momento, infatti, che la giovane napoletana inizia la sua vera e propria scalata. Dopo la sua partecipazione a Un post al sole, soap opera napoletana, Serena sarà protagonista di diverse serie televisive e film cinematografici. A partire, quindi, da L’Onore e il Rispetto; Dov’è mia Figlia; Natale in Sudafrica, Femmine contro Maschi; Il Principe Abusivo e Se Mi Lasci non Vale. Insomma, una carriera davvero speciale e ricca. Ma non solo. Perché data la sua incredibile vocalità, l’Autieri ha avuto la possibilità di partecipare, nel 2012, al talent di Rai Uno: Tale e Quale Show. Ed, infine, è la voce di Elsa, nel cortometraggio della Disney, ‘Frozen’.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, Serena è sposata, dal 2010, con il manager Enrico Graselli. E, dal 2013, sono genitori della splendida Giulia Tosca.

La precedente storia d’amore con Gabriel Garko

Data la sua smisurata bellezza, Serena Autieri conta numerosi e importanti flirt. A partire, da Guido Maria Brera, attuale marito di Caterina Balivo, fino a Luca Capuano e Guido Lombardo. Tuttavia, dinanzi a questo fascino tutto napoletano non è passato davanti nemmeno Gabriel Garko. I due, conosciutisi nel 2006 durante L’Onore e il Rispetto, si sono innamorati. Da lì a poco la loro relazione terminerà. Ma, da quanto si apprende sul web, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Per ulteriori news su Serena Autieri –> clicca qui