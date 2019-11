Sapete chi è il compagno di Serena Rossi, nonché padre di suo figlio? E’ un noto a amatissimo attore, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Serena Rossi è una delle attrici del momento. Diventata nota al grande pubblico con il ruolo di Carmen Catalano in ‘Un Posto al Sole’, ha dato prova del suo enorme talento quando ha interpretato Mia Martini nel film Rai ‘Io Sono Mia’, che ha avuto un successo incredibile. Grazie alla sua bellissima voce, Serena è anche doppiatrice della principessa Anna nel film d’animazione ‘Frozen’, del quale è appena uscito il sequel al cinema, a cui chiaramente ha partecipato l’attrice. Ma non tutti sanno forse che Serena ha anche un compagno, nonché padre di suo figlio Diego, con cui sta dal 2008. Si tratta di Davide Devenuto, anche lui attore amatissimo dal pubblico: proviamo a conoscere qualcosa in più sulla sua vita e la sua carriera.

Serena Rossi, tutto sul suo compagno Davide Devenuto: ecco come si sono conosciuti

Serena Rossi e Davide Devenuto stanno insieme dal 2008 e si sono conosciuti sul set di ‘Un Posto al Sole’. Lui è ancora nella fiction, nei panni di Andrea Pergolesi, anche se ultimamente ha annunciato che intende prendersi una pausa dalla soap. Inizialmente solo amici, hanno capito di piacersi quando Serena ha lasciato la fiction, e da lì è cominciato il loro amore, culminato nella nascita di Diego, nel 2016. Per ora non ci sono notizie di un imminente matrimonio, anche se Davide ha fatto una sorta di proposta in diretta telefonica mentre Serena era ospite a Domenica In, con l’aiuto di Mara Venier in veste di ‘Cupido’.

Nato a Roma il 15 marzo del 1972, ha 47 anni, ben 12 in più rispetto a Serena, ma questo per loro non sembra essere affatto un problema. Oltre a ‘Un Posto al Sole’, in cui lavora dal 2003, Davide si è fatto apprezzare anche per il ruolo del boss Antonio Costello in Rosy Abate 2, altra fiction di enorme successo.