Taylor Mega stuzzica i fan: l’abito è troppo corto, alza la gamba e…Instagram si fa ‘bollente’ con l’ultima story della influencer.

Basta poco a Taylor Mega per fare impazzire i suoi fa. La biondissima influencer è una vera e propria star sul web. Grazie soprattutto a Instagram, il social preferito dai vip, dove la bella Taylor è seguita da ben 2,2 milioni di fan. Ai quali la modella ama mostrarsi in vesti spesso ‘provocanti’. Raramente i post della Mega passano inosservati. Ed è quello che è accaduto anche qualche ora fa, con alcune stories che hanno letteralmente infiammato Instagram. Il motivo? Taylor indossa un mini abito rosso davvero notevole: la gonna è molto corta e, quando l’influencer alza la gamba, la situazione si fa ‘bollente’. Date un’occhiata.

Una Taylor Mega irresistibile, quella che i fan hanno potuto ammirare su Instagram qualche ora fa. Nelle stories del suo profilo, la modella ha sfoggiato un look davvero mozzafiato. Un vestito rosso, completamente laminato, ma soprattutto molto corto! Un outfit già di per sé audace, ma che Taylor ha reso ancora più ‘provocante’ con una posa che non è passata inosservata. Ecco uno screen della story pubblicata dalla biondissima influencer:

Eh si, ve lo avevamo detto. Taylor ha letteralmente fatto impazzire i fan con le suo ultime stories di Instagram. Nella foto in questione, la bella influencer alza un po’ troppo la gamba, mettendo in primo piano la scarpa color oro che si abbina alla perfezione all’abito rosso. Un abito abbastanza corto, che mette in bella mostra le gambe della Mega. Che scatta il selfie allo specchio, mentre fuma. Insomma, le stories di Taylor Mega non sono mai banali! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!