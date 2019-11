Pochissimi istanti fa, è stata avvertita una nuova scossa di terremoto in Albania: con magnitudo di 4.5, la scossa è stata avvertita anche a Tirana.

La terra trema ancora. Dopo la violenta scossa di terremo in Albania di qualche giorno addietro, pochissimi istanti fa ne è stata registrata una nuova. La magnitudo, stando a quanto si evince dal sito web Fanpage, sembrerebbe essere di 4,5. Eppure, sembrerebbe essere stata avvertita anche a Tirana. Ovviamente, al momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardante i danni a persone o cose, ma, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che non siano stati registrati. L’epicentro, da quanto si evince, è stato registrato a Durazzo. Ma, come dicevamo precedentemente, la scossa di terremoto è stata avvertita anche a Tirana.

Nuova scossa di terremoto in Albania: la magnitudo è di 4,5

Non è stata affatto una settimana molto facile per alcune zone dell’Europa. In primis, per l’Albania. Era il 26 Novembre scorso quando, intorno alle ore 4:00 del mattino, è stata registrata una violenta scossa di terremoto. Che, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ha provocato numerosi ed ingenti danni a persone o cose. Tuttavia, sono passati pochissimi giorni dal tragico evento, eppure, pochissimi istanti fa, ne è stata registrata una nuova. Da quanto si apprende dal sito web Fanpage, risale a poco fa una nuova scossa che avrebbe avuto di magnitudo 4,5. L’epicentro, stando ad alcune notizie diffuse dal centro sismologico albanese, sarebbe stato registrato a Durazzo. Ma non solo. Perché, da quanto si apprende, sembrerebbe che la scossa sia stata avvertita anche a Tirana. Come dicevamo precedentemente, al momento, non si registrano danni. Ovviamente, la paura tra la gente del posto è davvero considerevole. Soltanto pochi giorni fa, il popolo albanese ha contato circa cinquantina di vittime per il terremoto scorso.