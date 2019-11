Per questo settimo appuntamento con Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ha indossato una camicia ultra trasparente: gli occhi del pubblico non può che guardare altrove.

Non soltanto Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione in questo settimo appuntamento di Tu si que Vales, ma anche Sabrina Ferilli ha letteralmente lasciato senza parole tutti con il suo outfit. Per questa nuova puntata dello show del sabato sera, la bella romana, infatti, ha deciso di stravolgere completamente la sua immagine. Non più camicia ‘accollata’ come la settimana scorsa, bensì una davvero molto trasparente. Ebbene si. È proprio così che, almeno per questa sera, la bella Ferilli ha deciso di mostrarsi all’affezionato pubblico di Canale 5. Ovviamente, data la trasparenza dell’indumento, non si può fare altro che guardare proprio lì. Anche perché, ammettiamolo, c’è davvero poco spazio all’immaginazione. Ma ecco ulteriori dettagli.

Sabrina Ferilli a Tu si que Vales, la camicia è super trasparente: impossibile guardare altrove

Si è dimostrata la vera e propria protagonista di questa edizione di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli. Con la sua simpatia, l’attrice romana ha riscosso, sin da subito, un successo davvero spropositato. Non a caso, sono davvero numerosi i commenti del popolo web che approvano alla grande la sua presenza nello show. Impossibile, infatti, dimenticare le simpatiche e divertenti battute che, settimana dopo settimana, la romana si scambia con Maria De Filippi. Ma non solo. Perché Sabrina vanta di una bellezza davvero smisurata. Proprio per questo, in ogni puntata, non si può far altro che ammirarla ed apprezzarla. Anche questa sera, ad esempio, è davvero stupenda. Certo, come tutte le altre volte, è vero. Eppure, questa sera sembra davvero stratosferica. Sarà per l’outfit sfoggiato? Probabile. Anche perché, parliamoci chiaro, la camicia che la bella Ferilli indossa è ultra trasparente. Quindi, non solo lascia davvero poco spazio all’immaginazione, ma non può che passare inosservata. A voi piace?

